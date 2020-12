Sospechoso de 26 años fue arrestado luego de que una mujer y un bebé de tres meses fueron encontrados asesinados a tiros dentro de una casa de Florida

GAINESVILLE, Fla. (AP) – Una mujer y un bebé de 3 meses fueron encontrados muertos a tiros dentro de una casa de Florida y un sospechoso armado fue arrestado poco después, dijeron las autoridades.

El Departamento de Policía de Gainesville dijo el sábado que Kevi Ellis, de 26 años, se entregó a los oficiales de policía cuando llegaron al lugar.

La mujer fue encontrada muerta con múltiples heridas de bala y el bebé tenía una herida de bala en la cabeza. No fueron identificados y no está claro si tenían alguna relación con el sospechoso. No se reveló ningún motivo.

Otros dos niños pequeños fueron encontrados escondidos debajo de una cama, dijo la policía. Las autoridades dicen que un vecino también fue golpeado, pero no disparado.

Ellis fue acusado de dos cargos de homicidio y un cargo de intento de homicidio.