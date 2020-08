Sospechoso armado de invasión de casa afirma su inocencia

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE PASCO, Fla. (WFLA) – Eric Briscoe dice que las autoridades tienen al hombre equivocado.

Briscoe se encuentra actualmente en la Cárcel del Condado de Pasco enfrentando numerosos cargos que incluyen allanamiento de morada armado y asalto agravado.

Los agentes dicen que el 15 de julio, Briscoe ingresó a una casa en Venus Avenue en Zephyrhills y ordenó a los dos ocupantes que estuvieran boca abajo en el suelo. Cuando uno de los hombres no siguió sus órdenes, los investigadores dicen que Briscoe le disparó en el estómago.

Briscoe afirma que nunca ha conocido a ese hombre y nunca ha estado en esa casa de la avenida Venus. Habló exclusivamente con 8 On Your Side el jueves. “Definitivamente no estaba allí. No he estado en su casa”, dijo Briscoe, vistiendo un mono de rayas naranja y blanco de la cárcel.

Briscoe es un delincuente convicto que cumplió 15 años en la prisión estatal de Florida por robar un banco de Dade City en 2004, un crimen que no niega haber cometido.

“Por la razón que sea, tomé las decisiones equivocadas ese día y quise intentarlo una vez. Y lo hice”, dijo Briscoe. “Entonces no fui condenado injustamente. Fui condenado legítimamente. Era absolutamente 100 por ciento culpable de ese crimen”.

Los agentes penitenciarios liberaron a Briscoe de la prisión en 2018. Desde entonces, dice que ha ido por buen camino.

“Estaba haciendo todo bien. Todo. Caminaba cada línea”, dijo Briscoe. “Estaba haciendo todo como se suponía que debía hacer”.

Pero cuando se enteró de que lo habían identificado como sospechoso en un allanamiento de morada donde alguien había recibido un disparo, comenzó a ponerse nervioso. Afirma que fue entonces cuando consiguió un arma.

“No sé, estaba en pánico. Me dijeron que estos policías estaban tratando de atraparme”, dijo Briscoe. “Hay un tipo que está pensando que le disparé, y eso es lo que realmente me preocupaba”.

Los agentes localizaron a Briscoe en el estacionamiento de un hotel en Gall Boulevard en Zephyrhills el sábado por la noche. Cuando lo localizaron lo encontraron en un auto con una pistola apuntando a su cabeza. Dice que estaba contemplando quitarse la vida. “Realmente lo pensé, hombre”.

Pero los diputados pasaron tiempo hablando con él, en particular, el diputado Nick Carmack lo instó a que se rindiera pacíficamente. Después de casi 45 minutos dejó caer el arma y levantó las manos. Ahora aplaude a los diputados, especialmente a Carmack, por su moderación.

“No me conocen. No saben por qué tengo un arma. No saben nada de eso”, dijo Briscoe. “Y puedo decir honestamente en un mundo de mal que él es alguien que estuvo bien en este lugar”.

Briscoe afirma que estaba con una amiga el 15 de julio, y cuando Eight on Your Side la contactó, ella confirmó que estaban juntos. Briscoe también dice que la evidencia en su teléfono probará que no estaba en el área de la invasión de casa.

La declaración jurada de arresto indica que Briscoe fue identificado por las víctimas de la invasión de viviendas en un ‘paquete de fotos’. Briscoe se pregunta si esa es la única evidencia que tienen los investigadores, por qué su fianza es de $ 190,000.

