TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) — El sorteo para emparejar a los equipos que disputarán los octavos de final de la UEFA Champions League, se llevó a cabo en la ciudad suiza de Nyon el lunes, dejando grandes encuentros a disputarse en febrero del próximo año.

Los 16 clubes europeos más competitivos de la temporada definieron a su contrincante para la próxima fase en la UEFA Champions League, el torneo de clubes más prestigioso del mundo.

Los partidos de ida de los octavos de final serán disputados simultáneamente el 14 de feberero a las 3:00 p.m. ET.

El partido de la última final de Champions se repite esta temporada en octavos de final cuando el Real Madrid, dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, visite al Liverpool, dirigido por el alemán Jurgen Klopp, en Inglaterra.

Esta imagen muestra el resultado del sorteo de los octavos de final del torneo de fútbol de la Liga de Campeones de la UEFA 2022-2023 en Nyon el 7 de noviembre de 2022. (Foto de FABRICE COFFRINI/AFP a través de Getty Images)

El trofeo de la Liga de Campeones de la UEFA se muestra antes del sorteo de los octavos de final del torneo de fútbol de la Liga de Campeones de la UEFA 2022-2023 en Nyon el 7 de noviembre de 2022. (Foto de FABRICE COFFRINI/AFP a través de Getty Images)

El embajador de la Liga de Campeones, el ex futbolista turco Hamit Altintop (C), flanqueado por el Jefe de Competición de Clubes de la UEFA, Tobias Hedstuck (R), y el Secretario General Adjunto de la UEFA, Giorgio Marchetti (L), procede al sorteo de los octavos de final de la UEFA 2022-2023. Torneo de fútbol de la Liga de Campeones en Nyon el 7 de noviembre de 2022. (Foto de FABRICE COFFRINI/AFP vía Getty Images)

Otros encuentros muy llamativos son Paris Saint-Germain vs Bayern Munich, Tottenham Hotspur vs AC Milán y Chelsea vs Borussia Dortmund.

Así quedaron los partidos para los octavos de final de la UEFA Champions League: