El presidente del partido republicano de Florida dice que Ivanka Trump es improbable que se presente en el Senado de Florida

TALLAHASSEE, Fla. (Cap News Services) – ¿Podría la hija del presidente Trump tener un futuro en la política de Florida? El presidente del Partido Republicano de Florida, Joe Gruters, dice que no tan rápido.

En medio de especulaciones sobre una carrera política posterior a la Casa Blanca para la que pronto será ex primera hija, hay quienes creen que Ivanka Trump podría usar Florida como el trampolín para su propia carrera política.

“Tenemos un gran gobernador. Tenemos un gran senador estadounidense. Espero que ambas personas se presenten a la reelección y ganen sus respectivas primarias. Estaremos listos para hacer todo lo posible para ayudarlos en sus esfuerzos por tener éxito. No anticipo que ningún forastero venga a desafiar. Eso no significa que no vaya a suceder ”, dijo Joe Gruters.

Gruters notó posibles carreras futuras en política para la familia Trump, destacando a Lara Trump considerando una candidatura al Senado en Carolina del Norte, así como a Donald Trump Jr. como posible candidato presidencial.

“La marca Trump y la familia Trump es probablemente la marca más fuerte que jamás haya existido dentro de la base del partido”, agregó Gruters. “Creo que casi podrían postularse para cualquier cosa en todo el país y tener éxito en las primarias, pero no anticipo que nadie se postule contra el gobernador o Marco Rubio, eso es algo serio en este momento”.

Se espera que Rubio, quien se postuló para presidente en 2016 contra Donald Trump, busque un tercer mandato. Tanto Rubio como DeSantis estarían listos para la reelección en 2022. Mientras que su colega, el senador estatal republicano Rick Scott, estaría listo para la reelección en 2024.