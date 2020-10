'Solo quiero que me devuelvan mi bebé', dice la madre de una víctima de accidente de 17 años después de que un sospechoso conductor ebrio liberado bajo fianza

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE MANATEE, Fla. (WFLA) – Ha sido una semana desgarradora para GayLee Steele. La madre de dos niños perdió a su hijo de 17 años, Mikeal, en un accidente de motocicleta el domingo por la noche. El presunto conductor ebrio, que según los policías se detuvo frente al adolescente, fue liberado con una fianza de $ 50,500.

Hay un creciente monumento en la carretera cerca del lugar del accidente en la US 301 y 42nd Avenue Road E. en Ellenton. Steele dice que lo ha estado visitando a diario durante varias horas.

“Es muy difícil pasar el día a día. Piensas en algo, ves algo y simplemente recuerdas … Es un niño increíble, tan guapo y agradable. Ayudaría a cualquiera. Abría puertas para la gente, simplemente hizo todo lo posible para ser ese niño extra especial que todos quieren que sea su hijo, él lo era “, dijo la madre del adolescente.

Steele dice que Mikeal tenía grandes sueños y un futuro brillante por delante, considerando trabajar como bombero / EMT en Parrish o posiblemente unirse al Ejército.

“Sé que solo tenía 17 años, pero tenía una vida tan plena”, dijo Steele. “Tenía buenas calificaciones, tenía grandes amigos, disfrutaba de la vida, era tan atlético y nunca se le subió a la cabeza”, continuó.





Steele tomó un último viaje en motocicleta con su hijo la noche anterior al accidente. Ella le dijo a 8 On Your Side que había andado en bicicleta desde que era joven.

“Sólo quiero a mi bebé de vuelta”, dijo Steele.

Un estudiante de secundaria de Bradenton inició una petición esta semana presionando para aumentar las sanciones por cargos de DUI. La petición de Change.org ha obtenido más de 2,100 firmas en solo unos días. GayLee firmó la petición el miércoles por la noche. Ella dice que no puede entender cómo fue liberado David Shanks.

“Si mataste a alguien, debería ser la ley, no deberías salir porque si lo ha hecho una o dos veces antes, lo volverá a hacer”, dijo la madre del adolescente. “Le tomó un segundo tomar la decisión equivocada y no puedo entender por qué. Simplemente no tenía sentido. Esto nunca debería haber sucedido”, continuó.

“Una noche para Steele”

El accidente mortal ocurrió fuera de la estación Shake, propiedad de Andy Ameres. Ha estado trabajando durante los últimos días para apoyar a la familia Steele durante este tiempo devastador. Se le ocurrió un esfuerzo de recaudación de fondos que él llama “Una noche para Steele”.

“Fue realmente duro. Primero que todo, sucedió justo en mi patio delantero, aquí mismo. Solo eso y luego el impacto que tuvo en los empleados que trabajan para mí, muchos de ellos eran amigos suyos y van a la escuela con él y luego ver a toda la comunidad y los niños venir aquí y finalmente ver a la madre GayLee venir aquí y darle un gran abrazo y simplemente me rompió el corazón “, dijo Ameres.

“Cada restaurante y / o camión de comida organizará su propio día o noche para recaudar dinero para la familia Steele para que puedan usarlo en lo que necesiten para ayudar a aliviar algunos de los dolores y gastos soportados durante este tiempo insondable. más que agradecido por el continuo apoyo y las oraciones de todos a la familia en ambos lados del río, cerca y lejos. GayLee Steele quisiera agradecer a todos personalmente desde el fondo de su corazón por la forma en que esta comunidad se unió para ella en estos tiempos tan difíciles. . A continuación, cada restaurante y / o camión de comida se enumerará en orden cronológico según las fechas. Si necesita su información de contacto para direcciones, etc., búsquelo en línea. Nuevamente, ¡espero ver a todos en cada lugar apoyando a esta familia! Muchas gracias y Dios los bendiga a todos y Dios bendiga a la familia Steele “, dijo Andy Ameres en una publicación de Facebook.

Sea Hut / Crab Trap 10/30 5 pm-9pm

Shake Station 11/2 5 pm-9pm

Chili’s 6010 Us 301 N Ellenton, Fl 34222 11/3 5 pm-9pm Esto será solo para llevar y en la acera.

Parrilla italiana de Ferraro 11/4 5 pm-9pm

TK Grill & Barbecue 11/5 5 p. M. A 9 p. M.

Ricky Gullett (Sunny Tomatoes) 11/6 3 pm-7pm

Popi’s Place Port Manatee 11/7 4 pm-8pm

Restaurante Butterfields 11/8 7 am-11am

Popi’s Place Downtown Palmetto 11/9 4 pm-8pm

Popi’s Place Ellenton 11/10 4 pm-8pm

Alas de Chumlee 11/11 4 pm-8pm

BBQ de BubbaQue-Bradenton 11/15 5 pm-9pm

Sonny’s BBQ 11/16 5 pm-9pm

Subz-N-Grubz 17/11 4 p. M. A 8 p. M.

Hickory Hollow 11/18 4 pm-8pm

La comunidad Parrish ha creado una página de GoFundMe para ayudar a cubrir los costos del funeral.

La celebración de la vida de Mikeal Steele se llevará a cabo este fin de semana.

“Es tan sorprendente la cantidad que Parrish Community ha apoyado a mí y cuántas vidas y Michael tocaron. Nunca supe cuántas”, dijo Steele.

