Socorristas voluntarios acuden a emergencias en Venezuela

Caracas, Venezuela (AP)- La creciente crisis de Venezuela casi ha destruido los servicios de ambulancias de emergencia, por lo que un grupo de paramédicos voluntarios tratando de llenar este vacío, acuden a los más violentos accidentes de tráfico para salvar vidas en las duras calles de Caracas.

Llamados a sí mismos “Ángeles de las Vias”, los paramédicos voluntarios actúan como una ONG que ayuda a los sistemas de emergencia estatales que no tienen el equipo necesario para asistir a los ciudadanos en las emergencias viales

Estos paramedico dependen de los suministros y la financiación de organizaciones internacionales y cuentan con todo el equipo médico necesario para ayudar a los ciudadanos heridos en las carreteras y otras emergencias, incluidas las víctimas de Covid-19.

Zuly Rodiz, cofundadora de Ángeles de las Vias, nos comenta despues de attender a un herido en la principal autopista de Caracas

“Porque la realidad (es que) todas las atenciones de emergencia derivan de los entes gubernamentales. Nosotros pasamos de ser un apoyo para ellos (entes gubernamentales), a veces a ser la única respuesta. O sea, por ejemplo, el día de hoy asistimos a la estación de bomberos en Tazón (para) atender una emergencia que los bomberos no podían (atender), no tenían en ese momento unidades, no tenían gasolina para para poder atender ese servicio.”

El sistema sanitario de Venezuela está roto, y los hospitales carecen de medicamentos básicos y de personal capacitado.

A pesar de no recibir ningún sueldo, sus integrantes, unos 40 paramédicos, se suben en un momento a las motocicletas y ponen en marcha su única ambulancia, decididos a salvar vidas.