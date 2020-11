Sobreviviente de COVID-19 de 'Miracle Mom' ahora lucha contra compañía de seguros

CONDADO DE PINELLAS, Fla. (WFLA) – Mildred Mathews, de 75 años, luchó contra COVID-19 y ganó. Ahora está librando una batalla contra su compañía de seguros que parece que no puede ganar.

Cuando le presentamos a Mathews por primera vez en mayo, cuando salió del centro de rehabilitación . Tenía una serie de afecciones preexistentes, incluida la EPOC.

Mathews se ha recuperado milagrosamente, pero no ha sido fácil.

“Y, por supuesto, no podía caminar ni nada de eso. Y luego, cuando llegué a rehabilitación, fue cuando descubrí, ¡tengo piernas! ¡Tengo piernas!”, Exclamó Mathews. “Ahora me ducho, me pongo mi propia ropa. Lleva mucho tiempo. Pero puedo hacerlo. He llegado a un punto en el que puedo ponerme estos zapatos y calcetines”.

Pero poco después de llegar a casa, antes de que pudiera caminar sola hasta el buzón, empezaron a aparecer las facturas. Mathews tiene Wellcare Insurance y se comunicó con la compañía porque pensó que la mayoría de los gastos relacionados con COVID-19 estarían cubiertos.

“Regresé a la vida real”, dijo Mathews. “Con las facturas”.

Su hija Noemí estaba manejando los asuntos de su madre porque su madre se enojó demasiado para lidiar con eso.

“Y ella dice, ¡eso es todo! Llama al 8 de tu lado. Llama al 8 de tu lado”, dijo Naomi. “Ha sido una cosa de ida y vuelta con ellos y es triste porque pagas tu prima de seguro y estas son personas mayores”.

Eight On Your Side se puso en contacto con Wellcare y un representante volvió a llamar casi de inmediato y dijo que la compañía está investigando el problema y emitió la siguiente declaración:

“Si bien no podemos comentar sobre los planes de atención individual debido a preocupaciones de privacidad, en WellCare, la salud y el bienestar de nuestros miembros es nuestra principal prioridad. WellCare mantiene su compromiso de brindar atención y servicios de la más alta calidad y cubre todos los COVID necesarios por motivos médicos. 19 pruebas, exámenes de detección y tratamiento durante este tiempo “.