( KTLA ) – Snoop Dogg sigue pensando en su dinero y su dinero en su mente.

Ha abordado Hollywood, la industria del cannabis , los cereales para el desayuno y ahora los accesorios para mascotas.

Snoop Doggie Doggs es la última aventura comercial del artista nominado al Grammy. La línea de accesorios para mascotas incluye ropa para perros, peluches, tazones, correas y más.

No se preocupen los amantes de los gatos, la línea no se limita al mejor amigo del hombre. También hay algo para los amigos felinos.

Los artículos se inspiran en el estilo de vida de Snoop y alientan a los dueños de mascotas de todo el mundo a mimar a sus perros (y gatos por igual) para vivir como la realeza en su vida cotidiana . leer.



Los tamaños de la ropa varían de XS a XL, así como “tamaño de perro grande” y cuestan entre $ 14.99 y $ 99.99. Los artículos se venderán en el sitio web de Snoop Doggie Doggs y en Amazon .

Snoop, cuyo verdadero nombre es Calvin Broadus Jr., incursionó en este espacio para hacer que sus compañeros caninos igualaran su energía.

“Si mis perros no están frescos, no estoy fresco. Estos perros y su ropa son un reflejo del propio Tha Dogg, por lo que deben lucir el papel de Top Dog, ¿entiendes?!?!” dijo el artista de “Drop It Like It’s Hot”.

La línea está en asociación con SMAC Entertainment y Little Earth Productions, Inc.

“Después de haber trabajado con Snoop durante la mayor parte de dos décadas, siempre se ha tratado de expandir su marca sin dejar de ser auténtico para sus consumidores y fanáticos”, dijo Constance Schwartz-Morini, directora ejecutiva de SMAC Entertainment. “El lanzamiento de Snoop Doggie Doggs es la adición perfecta al imperio Broadus”.