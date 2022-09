(Small But Mighty Heroes)

TAMPA, Fla. (WFLA) – Una organización sin fines de lucro del área de Tampa Bay está recaudando fondos con un bistró y brindando comodidad y apoyo para ayudar a los pacientes con cáncer infantil y sus familias.

Small But Mighty Heroes (SBMH) fue iniciado por la fundadora y directora ejecutiva Tina Downing en 2017.

Downing se dedicó a arrojar luz sobre el cáncer pediátrico y centrarse en cada niño convirtiéndolo en un “superhéroe”. Ella dijo que arroja luz sobre cuán fuertes y valientes son los niños, y ofrece un sistema de apoyo memorable.

Según Downing, a través del apoyo de la comunidad y los voluntarios, SBMH se convirtió en una organización sin fines de lucro en 2019.

“Comenzamos con 25 guerreros contra el cáncer pediátrico y ahora el apoyo [is] de más de 325″, dijo Downing.

Ella dijo que los paquetes y programas fueron desarrollados por la organización sin fines de lucro para convertir a cada niño que lucha contra el cáncer en un superhéroe y a cada hermano en un compañero.

Los programas incluyen “cajas de héroes” enviadas a niños que luchan contra el cáncer, según la información proporcionada por los padres. El “programa compañero” se centra en los hermanos de los héroes. Otros programas ofrecen opciones nutricionales para niños y padres, tarjetas de gasolina, tarjetas de regalo, estadías en hoteles y más.

Small But Mighty Heroes abrió una sede estilo bistró en marzo para ayudar a brindar apoyo y financiación a sus superhéroes a diario. A principios de septiembre se llevó a cabo una ceremonia de corte de cinta.

“La idea es ofrecer una manera para que la comunidad entre y nos ayude a apoyar una causa más grande que nosotros mismos”, dijo Downing. “Quería algo único, pero atractivo. Algo empoderador, pero conmovedor. Quería una manera de ofrecer transparencia a todos los que apoyan y mostrarles cuán impactante es realmente su apoyo”.

El bistró vende café, té , limonadas y más para recaudar fondos para ayudar a SBMH con su misión.

En su sede, el viaje de cada paciente con cáncer pediátrico se convierte en parte del “Muro del legado” de Small But Mighty Heroes. Cada niño estará representado por una cinta dorada con su nombre.

“…aquí, su legado vivirá”, dijo Downing.

Small But Mighty Heroes abrió recientemente su “portal Dr. Strange”, donde los pacientes jóvenes con cáncer y sus hermanos pueden pasar el rato, jugar, ver películas y más.

El bistró Small But Mighty Heroes está abierto de 7 am a 7 pm de lunes a viernes, de 9 am a 5 pm los sábados y cierra los domingos. Está ubicado en 3240 Lithia Pinecrest Rd, Suite 103 en Valrico. Los pedidos se pueden hacer por adelantado en línea .

Puede obtener más información sobre Small But Mighty Heroes y sus programas en su sitio web .