'Si lo consigo, lo entiendo' Las multitudes del Día del Trabajo llenan las playas del área de la Bahía de Tampa, los turistas admiten que están 'cansados' de la pandemia

MADEIRA BEACH, Fla. (WFLA) – Después de un largo fin de semana festivo, hay una pregunta que se avecina en el área de Tampa Bay después de que las multitudes llenasen las playas locales. ¿Contribuirán las multitudes a la propagación comunitaria de COVID-19?

Una de las áreas de Tampa Bay que vio grandes multitudes es John’s Pass en Madeira Beach, donde las empresas locales estaban agradecidas de ver sus tiendas y restaurantes llenos.

Tanto los lugareños como los turistas estaban complacidos de ver las medidas adicionales que se tomaron para mantener a las personas a salvo.

“Hay desinfectante de manos por todas partes, veo a las chicas en la joyería lavando el mostrador tan pronto como alguien se aleja. Están protegiendo su negocio protegiéndonos a nosotros”, dijo Jessica Lenore de Lakeland.

Empaquetados durante una pandemia, las multitudes del Día del Trabajo ciertamente estuvieron en plena exhibición durante las vacaciones. Los lugareños nos dicen que, dado que Florida está clasificada como un importante punto de acceso, piensan en la seguridad con bastante frecuencia.

¿La mejor manera de estar seguro, dicen? Se inteligente.

“Si simplemente practica el sentido común, permanezca en áreas abiertas tanto como pueda, debería estar seguro”, agregó Lenore.

Justo antes de que llegara una tormenta masiva el lunes por la noche, las playas estaban especialmente llenas de muchos que esperaban que fuera seguro cuando se trataba de la propagación del coronavirus.

“Somos un gran partidario de todo el mundo. Todavía vamos a salir a comer. Vamos a todos nuestros lugares. Solo nos ocupamos de la gente. Eso es lo que hacemos”, dijo el local Jim McCullagh.

Antes de las últimas vacaciones del verano, los médicos admiten que ya estaban preocupados por un pico posterior a las vacaciones.

Algunos que estaban visitando la playa durante las vacaciones dicen que no dejarán de vivir sus vidas.

“Si lo consigo, lo consigo, sigue adelante”, dijo Jim McCullagh. “Estoy cansado de eso.”

El turista de Bangor, Maine, le dijo a 8 On Your Side que estaba preparado para arriesgarse, ya sea con pandemia o no.

“Si estuviera preocupado por eso, no habría venido de Maine para venir aquí. Tenemos que volver a la normalidad”, dijo McCullagh.

Los médicos dicen que siguen preocupados por un aumento en los casos durante las próximas semanas, aunque han señalado que no esperan que sea tan malo como el fin de semana del Día de los Caídos al comienzo de la pandemia.

