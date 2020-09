‘Si le disparas a la policía, espere que le disparemos’, advierte el sheriff de Ohio

HAMILTON, Ohio (NEXSTAR) – El alguacil del condado de Butler, Ohio, emitió una advertencia para cualquiera que pudiera abrir fuego contra sus oficiales, diciendo: “Dispare a la policía, espere que nosotros le disparemos”.

El alguacil Richard Jones, que trabaja en un área al norte de Cincinnati, emitió el comunicado en línea sobre lo que él llama “anarquía en el país durante los últimos meses dirigida a la policía”.

Jones escribió que no tolerará un comportamiento similar al que ha visto en Nueva York, Portland y Chicago.

“No permitiré que mis agentes ni ningún agente de la ley en el condado de Butler acepten el abuso que he visto en los últimos meses”, dijo.

La publicación de Jones en la página de Facebook de la Oficina del Sheriff del Condado de Butler tiene más de 2,500 acciones e incluye numerosos comentarios que respaldan el mensaje.

“Si vienes a este condado esperando un pase gratuito para dañar a uno de mis hombres o mujeres en uniforme, ten en cuenta que nada en la vida es gratis”, escribió Jones.

Jones no es ajeno a los titulares. En 2017, dijo que no tenía planes de permitir que sus agentes llevaran la droga Narcan, que revierte las sobredosis. Más recientemente, dijo que su oficina no haría cumplir los mandatos de máscaras de coronavirus.

