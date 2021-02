Sheriff de Manatee investiga si la comisionada Vanessa Baugh violó la ley estatal con un evento de vacunación

CONDADO DE MANATEE, Fla. (WFLA) – Los funcionarios de la Oficina del Sheriff del condado de Manatee confirmaron que recibieron una queja de la ACLU el lunes y están investigando si la comisionada Vanessa Baugh violó la ley estatal después de que admitió haber creado una lista “VIP” para una clínica emergente de coronavirus .

La denuncia de la ACLU acusa a Baugh de ignorar el proceso de reserva de vacunas del condado entre el 9 y el 15 de febrero y dice que “seleccionó dos códigos postales dentro de su propio distrito, incluidos amigos y ella misma, que recibirían las dosis adicionales de la vacuna COVID-19. en el sitio emergente “.

La denuncia agrega que el 15 de febrero, Baugh envió un correo electrónico al Director de Seguridad Pública del condado de Manatee, Jacob Saur, con el asunto “nombres para la lista”, en el que agregó personas a la lista de quienes recibirían las dosis adicionales de vacuna. en el sitio emergente.

Algunos residentes consideran que el evento de vacunación de Lakewood Ranch organizado por la presidenta Baugh es indignante, algunos lo consideran ofensivo y el asistente legal Michael Barfield lo considera ilegal.

“Citó tres estatutos diferentes, y la mala conducta oficial es uno de ellos, el uso indebido de un cargo oficial es un segundo y el tercero fue alterar una lista porque la lista fue alterada”, dijo Barfield.

Barfield afirma que cuando Baugh organizó el evento, creó una lista VIP de receptores de vacunas.

“La lista de beneficiarios que estaban esperando recibir la vacuna fue modificada por la comisionada Baugh para incluir dos jurisdicciones, dos códigos postales y sus amigos”, dijo Barfield a 8 On Your Side.

Lakewood Ranch está ubicado en el sureste del condado de Manatee y en el noreste del condado de Sarasota y se encuentra constantemente entre los vecindarios más ricos de Florida. Los datos del censo muestran que los dos códigos postales tienen ingresos familiares promedio 75-85% más altos que el promedio del condado. Los datos estatales muestran que los dos códigos postales no tienen más personas mayores o más casos de virus que varios de sus códigos postales vecinos.

“Esta oportunidad única fue posible gracias a que el gobernador DeSantis llamó [Schroeder-Manatee Ranch President] Rex Jensen [and] quería hacer un sitio de vacunación cerca de Lakewood Ranch”, dijo Baugh el día en que se anunció el sitio emergente . “El gobernador ha estado tratando de encontrar grandes áreas de vecindarios para apuntar”.

El comisionado Baugh, que representa a Lakewood Ranch, asumió la responsabilidad de las restricciones del código postal en el sitio estatal. Se disculpó públicamente durante un taller de la comisión la semana pasada.

El congresista Charlie Crist también está hablando después de la clínica de vacunas de Lakewood Ranch. Crist, quien representa al Distrito 13 de Florida en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, solicita una investigación federal sobre el manejo del gobernador Ron DeSantis de la distribución de vacunas en Florida.

“Él trae 3,000 vacunas a Lakewood Ranch en el condado de Manatee, una comunidad acomodada y una comunidad encantadora con toda franqueza y dice, ya sabes, vamos a dar 3,000 vacunas a la gente de esta comunidad y nadie más en el condado de Manatee puede conseguirlas; nadie en el centro de la ciudad, nadie en las comunidades de color marrón o negro “, dijo Crist.” Esta es principalmente una comunidad blanca, próspera y republicana, debo agregar “.

El congresista Crist le dice a 8 On Your Side que siente que el gobernador DeSantis tomó la decisión equivocada.

“Está eligiendo ganadores y perdedores y cuando hablamos de dar la vacuna, no son solo ganadores o perdedores en un sentido corporativo … se trata de personas vivas o moribundas”, dijo. de decisión que está tomando el gobernador en este momento y en mi opinión, lo está haciendo de una manera que debe ser investigada por el Departamento de Justicia porque no es equitativa, no es justa. Es desigual la forma en que lo está haciendo y es simplemente inconcebible para mí “.

Si bien ha habido protestas y numerosos correos electrónicos enviados a los comisionados del condado como se describe en la queja de Barfield, algunos todavía apoyan al comisionado Baugh.

“Para su mérito, muy rápidamente, en unos días, públicamente frente a todos los demás comisionados, dice que fue un error que no se repetirá”, dijo Kevin Wright, residente del condado de Manatee.