Senior de USF listo para graduarse después de superar obstáculos como la falta de vivienda

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

TAMPA, Fla. (WFLA) – Mientras la comunidad de la Universidad del Sur de Florida se prepara para otra graduación, un estudiante comparte su desgarradora experiencia sobre cómo superó lo impensable en su viaje para recibir su título.

Nicholas Stewart tiene una historia que contar.

“Ha sido duro, mentalmente difícil, confía en mí”, dijo Stewart.

Stewart nació en Nueva York pero se crió en Jamaica. Finalmente regresó a los Estados Unidos sin sus padres a la edad de 17 años, en busca de mejores oportunidades.

“Al estar en Estados Unidos, hay tantos recursos y muchas vías para sobresalir. En Jamaica, es una especie de cuello de botella, como el turismo o el telemercadeo. Puedes soñar en grande aquí ”, dijo Stewart.

Stewart se mudó a Florida, donde su primer “sueño americano” fue completar la escuela secundaria.

“Tuve que tomar dos autobuses urbanos para ir a la escuela y dos autobuses de regreso”, dijo Stewart. “Mirando hacia atrás, me pregunto cómo lo hice”.

Stewart finalmente terminó su último año en los Estados Unidos y recuerda que su graduación de secundaria se sintió solo. El entonces adolescente cruzó el escenario para recibir su diploma sin que su familia lo animara.

Poco sabía Stewart, sus pasos más allá de la etapa de graduación serían igual de desolados.

“Mi graduación fue literalmente solo yo y mi amigo allí. Aunque estaba en el 10 por ciento superior en mi escuela, era solo yo cruzando el escenario pensando: ‘Ok, hice esto. Estoy listo para ir a la universidad “.

Stewart fue aceptado en varias universidades, pero finalmente, aceptó una oferta de la Universidad del Sur de Florida. Este logro lo convirtió en un estudiante universitario de primera generación.

Stewart explica que mientras la universidad era su vehículo para superar un pasado inquietante, todavía experimentó la falta de vivienda desde que llegó a Estados Unidos. Describe surfear desde el sofá hasta el sofá y, en ocasiones, dependiendo de varios miembros de la familia y amigos para obtener un refugio temporal, todo mientras busca su título.

“Cuando la gente dice, ‘¿dónde vives, dónde está tu hogar?’ Digo ‘el hogar está donde esté’ “, bromeó Stewart.” No importa lo que estaba pasando, tuve que poner en esta fachada que todo está bien, todo va muy bien. El peso es pesado pero lo llevé bien en un sentido.”

A pesar de los arreglos de vivienda de Stewart, se las arregló para asegurar varias oportunidades prestigiosas, incluido trabajar para el Centro de Salud e Instituto de Investigación Byrd Alzheimer de la USF. También realizó investigaciones de ecotoxicología en la Universidad Macquarie en Australia. A lo largo de sus actividades académicas, Stewart también se convirtió en un erudito de Gilman.

“Me han golpeado tantos ‘no’ y ‘estás seguro’, siempre digo ‘va a suceder’. Creo que desarrollé varios lemas y frases en mi cabeza. Como solo porque es un no para ti, no significa que sea un ‘no’ para mí. Encontraré mi ‘sí’ de alguna manera, de alguna manera ”.

Stewart espera que al compartir su historia sobre no tener nada, convertirse en un graduado universitario, inspire a otros en nuestra comunidad.

“Sepa que lo que está haciendo tiene un propósito y un significado. No importa cuán pequeño sea. No importa cuán diminuto le parezca a los demás. Apunte a las estrellas, nunca se conforme. Nunca acepte un no por respuesta”, dijo Stewart. “Puede parecer difícil ahora, pero los diamantes se hacen bajo presión”.

Stewart aspira a convertirse en geólogo ambiental, planea proteger y restaurar los recursos hídricos en todo el mundo, particularmente en el Caribe. Stewart considera que la devastación causada por el huracán Irma en Jamaica en 2017 fue el catalizador de su elección de carrera.

“Quiero entender la crisis del agua en las comunidades marginadas”, dijo Stewart. “Las comunidades como las mujeres en países muy misóginos o patriarcales o las mujeres trans. Cómo se ven afectadas por la crisis del agua”, explicó Stewart.

Stewart se graduará con una licenciatura en geología este verano . En última instancia, Stewart tiene planes de asistir a la Universidad de Columbia para obtener su maestría y eventualmente continuar su doctorado.