Se retiran del mercado 280 mil ventiladores de techo vendidos en Lowe’s

TAMPA (NEXSTAR) - La revista médica más prestigiosa del mundo ha roto con la tradición y, por primera vez en sus 208 años de historia, ha publicado un editorial político, criticando el manejo del coronavirus por parte de la administración Trump.

El New England Journal of Medicine no respaldó específicamente al exvicepresidente Joe Biden, pero dejó muy en claro sus sentimientos sobre el manejo de la crisis por parte del presidente Donald Trump, diciendo que "la magnitud de este fracaso es asombrosa".