Se identifica al sospechoso del asesinato de 2 agentes del FBI en Florida

FORT LAUDERDALE, Fla. (AP) – El agente del FBI Daniel Alfin ganó la atención internacional cuando dirigió un equipo que cerró un importante sitio web de pornografía infantil en todo el mundo. La agente Laura Schwartzenberger trabajó de manera más anónima, enseñando a niños y adultos cómo evitar la explotación sexual en línea.

Alfin y Schwartzenberger, fueron asesinados a tiros el martes mientras cumplían una orden de registro en el apartamento de un sospechoso de pornografía infantil en el sur de Florida, dedicaron sus carreras a capturar a delincuentes que abusan sexualmente de jóvenes, a menudo poniendo a prueba los límites legales de la privacidad informática.

‘Todavía nos estamos recuperando de la noticia’, dijo Shelley Allwang, directora de la División de Niños Explotados del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. “Me siento afortunado de haber trabajado con personas que tenían tanto compromiso y determinación”.

El sospechoso fue identificado el miércoles como David Huber, de 55 años, que vivía en el complejo de apartamentos. Un funcionario policial familiarizado con el asunto dijo que los investigadores están investigando si Huber pudo haber estado usando una cámara para monitorear la actividad de los agentes antes de abrir fuego contra ellos y creen que se dispararon múltiples tiros a través de una puerta. El funcionario no pudo discutir públicamente una investigación en curso y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Otros tres agentes resultaron heridos, dos de ellos hospitalizados. Uno de los agentes hospitalizados fue dado de alta el miércoles, mientras que el otro se encontraba estable hasta el martes. El tercer agente fue atendido en el lugar. Huber aparentemente se suicidó después de un enfrentamiento.

Los registros judiciales de Florida muestran a Huber con solo infracciones de tránsito menores. No figuraba como delincuente sexual ni antecedentes penales en Florida. Los registros muestran que fue propietario de empresas de consultoría informática desde 2008 hasta el año pasado. Los registros del condado de Broward muestran que se divorció en 2016.

Alfin, de 36 años y agente durante casi 13 años, fue noticia hace siete años cuando dirigió un equipo que derrotó a un hombre de Naples, Florida, que era el administrador principal de Playpen, el sitio web de pornografía infantil más grande del mundo. Steven Chase había creado el sitio web en Tor, una red abierta en Internet donde los usuarios podían comunicarse de forma anónima a través de sitios web de “servicios ocultos”.

Playpen tenía más de 150.000 usuarios en todo el mundo. Los miembros cargaron y vieron decenas de miles de imágenes gráficas de víctimas jóvenes, clasificadas por edad, sexo y tipo de actividad sexual involucrada. El FBI inició una investigación en 2014 después de que la dirección IP de Playpen fuera revelada accidentalmente.

Después del arresto de Chase en 2015, el FBI mantuvo el sitio web en funcionamiento durante dos semanas para identificar a otros usuarios, ocultando malware en las imágenes para descubrir sus direcciones IP. A partir de ese esfuerzo, los investigadores enviaron más de 1,000 pistas a las oficinas de campo del FBI en todo el país y miles más a las agencias de aplicación de la ley en el extranjero.

Según el FBI, se realizaron 350 arrestos en los Estados Unidos y 548 a nivel internacional, incluidos 25 productores de pornografía infantil y 51 abusadores. La operación identificó o rescató a 55 niños estadounidenses que fueron abusados sexualmente y a 296 a nivel internacional. Chase tiene 30 años.

‘Es lo mismo con cualquier infracción penal: a medida que se vuelven más inteligentes, nos adaptamos; los encontramos ‘, dijo Alfin en ese momento. El nativo de Nueva York agregó: ‘Es un juego del gato y el ratón, excepto que no es un juego. Los niños están siendo abusados y nuestro trabajo es detener eso’. Estaba casado y tenía un hijo.

Allwang, quien trabajó con Alfin en la investigación de Playpen, dijo que era humilde, colaborador y comprometido con la misión de detener la explotación infantil.

‘Dan fue inquebrantable y tuvo la firme determinación de tratar de localizar y rescatar a tantos niños que estaban siendo abusados como pudo’, dijo Allwang. ‘Nunca se trató de ego o crédito ni nada de eso. Era un individuo muy desinteresado y colaborador’.

Schwartzenberger, de 43 años, y agente durante 15 años, formó parte del programa magnet de estudios de derecho de la escuela secundaria Rockway, que enseña a los niños sobre los peligros de Internet, incluida la explotación sexual y el ciberacoso.

‘Ella siempre decía: ‘Siento que venir aquí y hablar sobre las cosas difíciles significa que no los veré a mi lado’, dijo la escuela de Miami sobre el nativo de Pueblo, Colorado, en un comunicado.

Allwang dijo que Schwartzenberger era “un colaborador maravilloso”, que siempre compartía cualquier información sobre sus casos que pudiera ser útil para el centro.

‘Laura se comprometió a lograrlo y a que se ingresara esa información para que se pudiera ayudar a esos niños’, dijo Allwang.

En 2018, Schwartzenberger, una madre casada de dos hijos, hizo una entrevista de televisión en la que habló sobre la “explotación sexual” informática, donde los piratas informáticos afirman que han utilizado la cámara de la computadora de una persona para grabarla viendo pornografía o desnuda. Amenazan con enviar el video a cónyuges, familiares y amigos si la persona no paga la extorsión. A veces, han pirateado la computadora de la víctima y han encontrado imágenes sexualmente explícitas.

“Es muy traumatizante para la víctima”, dijo Schwartzenberger a WPEC-TV. “Su reputación está en juego”.

Los intentos de llegar a las familias de los agentes el miércoles no tuvieron éxito de inmediato.