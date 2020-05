Se espera que Biden aborde públicamente la acusación de agresión sexual

WASHINGTON (AP) – Se esperaba que Joe Biden hiciera sus primeros comentarios públicos el viernes sobre una acusación de agresión sexual que ha afectado su campaña presidencial.

El presunto candidato demócrata aparecerá en “Morning Joe” de MSNBC para abordar la acusación de su ex miembro del personal del Senado, Tara Reade, de que la agredió en el sótano de un edificio de oficinas de Capitol Hill en la década de 1990. Su campaña emitió un comunicado a principios de abril negando la acusación, y varios ex empleados de Biden han defendido a su jefe en entrevistas.

El propio Biden aún no ha enfrentado ninguna pregunta o evalúa la acusación, a pesar de que recibió una nueva atención esta semana después de que dos de los asociados de Reade dijeron que previamente les habló sobre elementos de sus acusaciones.

Los republicanos preocupados por la posición política cada vez más precaria del presidente Donald Trump se están aprovechando de la acusación de retratar a los demócratas como hipócritas que solo defienden a las mujeres que alegan irregularidades contra los conservadores. Están investigando a pesar del hecho de que podría renovar la atención sobre las múltiples acusaciones de agresión sexual presentadas contra Trump.

Mientras tanto, los demócratas están en una posición incómoda de validar vigorosamente a las mujeres que presentan sus historias mientras defienden al hombre que será su abanderado en lo que muchos en el partido consideran la elección más importante de sus vidas.

Algunos en el partido han estado instando a Biden a que presente una respuesta más contundente a la acusación.

“La campaña ha emitido declaraciones, pero él no ha emitido ninguna declaración en su propia voz”, dijo la ex presidenta del Comité Nacional Demócrata, Donna Brazile. “No está ayudando, solo es perjudicial, no solo para la persona que se ha presentado, sino que también está dañando al candidato”.

Lis Smith, uno de los principales estrategas de la campaña presidencial de Pete Buttigieg, también hizo un llamado a la campaña de Biden para hablar.

“No se ha encontrado que estas acusaciones sean creíbles, por lo que está en el interés de la campaña de Biden cortar esto de raíz directamente y hacerlo rápidamente”, dijo.

La competencia de noviembre entre Biden y Trump será la primera carrera presidencial de la era #MeToo, que ha llevado a numerosas mujeres a presentar denuncias de agresión sexual. Trump ha sido acusado de asalto y contacto no deseado por numerosas mujeres, acusaciones que él niega.

Las mujeres son un electorado central para los demócratas, y Biden tiene una historia mixta. Si bien escribió la Ley de violencia contra las mujeres como senadora, también recibió fuertes críticas por su manejo del testimonio del Senado de Anita Hill en la década de 1990. Justo antes de lanzar su campaña 2020, varias mujeres lo acusaron de tocar no deseado, comportamiento por el cual se disculpó.

Biden se ha comprometido a elegir a una mujer como compañera de carrera, y la acusación ha dejado a aquellos que se cree que están en conflicto en una situación difícil.

Stacey Abrams, la ex candidata a gobernador demócrata de Georgia, dijo: “Creo en Joe Biden”, citando una investigación del New York Times que dijo que lo exoneraba.

“Las mujeres merecen ser escuchadas”, dijo, “pero también creo que esas acusaciones tienen que ser investigadas por fuentes confiables”.

Eso se hizo eco de los puntos de discusión emitidos por la campaña de Biden a los sustitutos la semana pasada que fueron obtenidos por The Associated Press. Señalaron investigaciones realizadas por The New York Times, The Washington Post y AP que no encontraron otra acusación de agresión sexual y ningún patrón de conducta sexual inapropiada.

El jueves, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también defendió a Biden. Hablando en CNN, dijo que estaba “satisfecha con la forma en que respondió”, incluso cuando reconoció que “es un asunto con el que tiene que lidiar”.

Algunos donantes y recaudadores de fondos demócratas dicen que el problema no ha surgido en las llamadas con los financiadores del partido. A otros les preocupa que pueda ser usado contra Biden, al igual que el servidor de correo electrónico privado de Hillary Clinton y las actividades de la Fundación Clinton fueron manejadas contra ella por Trump.

Algunas, especialmente las mujeres, dicen que están prestando mucha atención a las acusaciones, lo que les hizo detenerse.

Alex Sink, donante y ex nominada demócrata para gobernador de Florida, dijo que “no estaba contenta” de leer sobre las acusaciones contra Biden. Si bien todavía planea votar por él, le preocupaba que su campaña fuera demasiado rápida para negar categóricamente la historia de Reade.

“Se pusieron en peligro de inmediato diciendo: ‘No sucedió, lo negamos categóricamente, no es cierto'”, dijo Sink.

Algunas operadoras demócratas expresaron su preocupación porque la acusación es particularmente dañina porque es una acusación de la razón central de la campaña de Biden: que él proporciona un contraataque moral a Trump y que la elección es una “batalla por el alma de Estados Unidos”.

“Lo que está en juego no podría ser mayor para derrotar a Donald Trump, pero al mismo tiempo, creo que tenemos que aplicar un estándar consistente sobre cómo tratamos las acusaciones de agresión sexual, y también tener una idea clara de cómo Donald Trump usará estas acusaciones en la campaña electoral general “, dijo Claire Sandberg, quien trabajó como directora organizadora de Bernie Sanders.

El silencio de la campaña de Biden ha dado a los republicanos una oportunidad sobre un tema que fue, en 2016, más complicado para el Partido Republicano, cuando se le pidió a Trump que respondiera por las más de dos docenas de mujeres que alegaban diferentes niveles de asalto y acoso sexual. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo a Fox News el jueves que Biden “tendrá que participar en la divulgación de toda la información relacionada con” la acusación, una postura que no adoptó cuando Trump enfrentó acusaciones de mala conducta.

El Partido Republicano argumenta que los demócratas no son consistentes, señalando el cuestionamiento agresivo y la cobertura del candidato a la Corte Suprema Brett Kavanaugh cuando se enfrentó a una acusación de agresión sexual.

Al hablar sobre la acusación por primera vez el jueves, Trump dijo que Biden “debería responder” antes de proceder a criticar el tratamiento de Kavanaugh como “una desgracia absoluta para nuestro país”.

Steve Guest, portavoz del Comité Nacional Republicano, dijo que “la izquierda y sus aliados mediáticos tienen un estándar para los republicanos y otro estándar para los demócratas como Joe Biden”.

“El doble rasero”, dijo, “es terrible”.

