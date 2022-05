( The Hill ) – Dondequiera que vayas en Washington, la gente se pregunta lo mismo: ¿Se postulará Joe Biden para la reelección?

El demócrata de 79 años y sus aliados más cercanos dicen que quiere un segundo mandato en la Casa Blanca y planea postularse nuevamente. Biden le dijo al expresidente Barack Obama que tiene la intención de lanzar otra candidatura.

Pero eso no ha silenciado las preguntas susurradas sobre si lo hará, dada su edad (cumplirá 81 años en noviembre de 2024) y sus inestables índices de aprobación.

El partido también se prepara para una difícil temporada de elecciones intermedias, y algunos creen que los resultados negativos podrían cambiar los cálculos del presidente.

“Si está debilitado, los tiburones estarán dando vueltas alrededor del tanque”, dijo un estratega demócrata que pidió hablar con franqueza en segundo plano.

Pocos dudan del deseo de Biden de un segundo mandato y algunos demócratas están convencidos de que lo hará a pesar del escepticismo de muchos otros en los círculos políticos.

“Espero que vuelva a postularse”, dijo el estratega demócrata Jim Manley, quien se desempeñó como asesor del difunto líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid (D-Nev.). “Pero no me sorprendería si no hay un grupo de demócratas y su personal observando con mucha atención a medida que pasan las semanas y los meses”.

Si Biden no se presenta, el vicepresidente Harris es el sucesor obvio.

Se ha estado quedando la mayor parte del tiempo en Washington después de una serie de cambios internos en la oficina y en el personal que irritaron su primer año. Es casi seguro que Harris se postularía para la nominación demócrata si Biden decidiera detenerse en un mandato, y su estatura e historia personal (es la primera negra, mujer y asiática estadounidense en ocupar su puesto) la convertiría en una candidata formidable.

Sin embargo, sus pasos en falso en el cargo y sus luchas como candidata presidencial en 2020 han planteado dudas sobre su fuerza política.

Eso significa que es probable que tenga rivales para la nominación si Biden se retira.

“No estoy tan seguro de si algún demócrata cederá ante el vicepresidente si el presidente Biden decide no postularse”, dijo Manley. “Si él decide no correr, no creo que ella tenga un seguro”.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, quien también se postuló para la Casa Blanca en 2020, mantiene una apretada agenda de viajes para promover el proyecto de ley de infraestructura de $1 billón de Biden, que se convirtió en ley hace seis meses.

Algunos lo ven ansioso por lanzar una segunda candidatura, destacando su meteórico ascenso y éxito en las primeras primarias. Pero con solo 40 años, no tiene la experiencia de otros demócratas como el propio Biden, y tampoco logró atraer mucho a los votantes negros, un electorado clave donde Biden prosperó.

Los senadores progresistas Elizabeth Warren (D-Mass.) y Bernie Sanders (I-Vt.) también serían posibles contendientes en una carrera abierta. Warren ha dicho públicamente que no se postulará si Biden está en la mezcla.

Eso significa que ella y muchos otros están esperando al presidente.

“Todo está congelado”, dijo un empaquetador demócrata.

Por ahora, la mayoría de los demócratas están más centrados en las elecciones intermedias y en una serie de cuestiones nacionales e internacionales con efectos políticos potenciales a largo y corto plazo, desde la inflación y una posible revocación de la decisión de Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema hasta la guerra rusa. en Ucrania y el tiroteo racista el fin de semana pasado en un supermercado de Buffalo que muchos demócratas vinculan con la retórica del Partido Republicano sobre raza e inmigración.

“Los demócratas veteranos no están tan preocupados por la presidencia en este momento. Están mirando las carreras de los gobernadores más que nada”, dijo el empaquetador. “Pero después de los exámenes parciales, todo cambiará”, evadió la fuente. “Está en juego y es mejor que estemos listos”.

El expresidente Trump también es una sombra en todo, y una especie de pesadilla para los demócratas.

Trump fue la razón por la que Biden se postuló para la Casa Blanca en 2020 y una de las principales razones por las que ganó la nominación del partido. Muchos demócratas querían elegir al candidato mejor posicionado para derrotar a Trump.

Esa pregunta resonará nuevamente cuando los demócratas consideren quién es mejor para liderar el partido contra Trump o un sucesor republicano similar a Trump, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis (R).

Biden parecía una opción algo improbable a veces en el ciclo de 2020, ya que dos docenas de candidatos competían por el puesto.

No era tan intrigante como los rivales de cara más fresca como Harris y Buttigieg y no era tan idealista como Sanders y Warren. El exvicepresidente y senador durante mucho tiempo no parecía representar el futuro del partido.

“Pocas personas pensaron que Joe Biden podría ser elegido presidente, y lo fue”, dijo Majority Whip James Clyburn (DS.C.) a The Hill. “Independientemente de lo que pueda decir su predecesor derrotado, ganó las elecciones y lo hizo de manera justa”.

En 2024, al igual que en 2020, muchos pueden terminar decidiendo que Biden sigue siendo la mejor apuesta del partido para ocupar la Casa Blanca.

Celinda Lake, una de las principales encuestadoras de Biden durante las últimas elecciones presidenciales, dijo que le toma la palabra cuando dice que tiene la intención de lanzar una candidatura para un segundo mandato.

“Él ha dicho que se está postulando, así que creo que lo está”, dijo Lake, silenciando efectivamente la charla de que podría cambiar de opinión en el futuro.

Algunos en la izquierda incluso creen a regañadientes que el campo congelado significa que Biden probablemente será el candidato.

“Personalmente, creo que se postulará”, dijo un asesor de donantes progresista cercano a varios legisladores de izquierda en el Capitolio.

Aún así, progresistas como Sanders y Warren se están preparando, publicando artículos de opinión en medios nacionales que impulsan sus resultados políticos preferidos antes de las elecciones intermedias. Cada uno también está haciendo un montón de entrevistas de televisión.

Los moderados dicen que es probable que Biden demuestre nuevamente ser el candidato más fuerte para la nominación. Señalan su capacidad para atraer a múltiples electorados como una fuerza que hará que los votantes regresen a él, incluso si primero se sienten tentados a darse una vuelta.

“Creo que los demócratas se engañan a sí mismos si creen que Joe Biden podría ser derrotado en las primarias”, dijo Jim Kessler, vicepresidente de políticas del centro de estudios demócrata centrista Third Way, y señaló que duda que la Casa Blanca esté prestando mucha atención a la especulación.

“No creo que les moleste en absoluto”, dijo Kessler. “Espero que en menos de un año el presidente aclare si se postula o no en 2024. Ciertamente espero que se presente”.

Morgan Chalfant contribuyó .