Santa visita a un paciente en un hospital de Florida con ayuda de una grúa de construcción

TAMPA, Fla (WFLA) - El Hospital General de Tampa está esperando el envío de la vacuna COVID-19 de Pfizer esta semana después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos la aprobó para uso de emergencia el sábado.

El hospital le dice a 8 On Your Side que no saben exactamente cuándo llegará el envío, pero podría ser el lunes.