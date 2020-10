Salvado por las redes sociales: Un perro que se encontraba dentro de un auto robado fue localizado en la I-275 gracias a las redes sociales

ST. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Jason Miller tuvo el susto de su vida recientemente cuando le robaron su automóvil con su cachorro, Gunner, adentro.

“Es una experiencia horrible perder a tu perro de esa manera y no saberlo, y realmente, nunca pensé que lo recuperaríamos”, dijo Miller a 8 On Your Side el lunes.

Su cachorro es, de hecho, un perro afortunado, todo gracias a la amabilidad de los extraños. Miller dice que está más que agradecido por la joven pareja que recientemente se mudó aquí desde Virginia.

Resultó ser los ángeles de la guarda de Gunner.

Todo comenzó el martes pasado en un Hampton Inn en el centro de St Petersburg, ubicado a lo largo de Beach Drive. Miller dice que se detuvo en el valet del hotel y corrió brevemente hacia la recepción. Menos de 30 segundos después, un extraño subió al auto y se fue con Gunner adentro.

Miller inmediatamente se conectó a Facebook y publicó fotos de su cachorro pidiendo ayuda.

“Nunca había usado las redes sociales como esa antes. Y, solo para publicarlo, oigan, ¿pueden compartir esto? Y despegó muy rápido, así es como lo recuperamos”, dijo Miller.

Gunner fue rescatado ese martes por la noche por dos amantes de los perros: Lindsey Stiefvater y Kevin Minner, una pareja que tiene un par de perros.

“Quiero decir, no diría que somos héroes”, explicó Lindsey. “Solo espero que la gente haga esto cada vez que vean un perro. Amamos a los perros, los vemos como nuestros hijos”.

Lindsey y Kevin iban camino a casa desde la casa de un amigo cuando se dieron cuenta de que la dulce Gunner estaba al lado de la Interestatal 275. El puntero alemán de pelo corto estaba asustado, sufriendo y atrapado en un desagüe pluvial.

“Estaba asustado y se notaba eso y yo estaba tratando de ser consciente de lo cerca que me estaba acercando para no asustarlo. Se veía muy, muy triste”, dijo Lindsey.

La pareja acudió al rescate rápidamente, salvando la vida de Gunner justo a tiempo.

Ellos también publicaron en las redes sociales que encontraron al chico asustado, y fue entonces cuando sucedió la magia.

“Despegó en 30 segundos, 100 personas nos contactaron y nos enviaron la publicación original con su número. Bueno, llame al tipo”, dijo Kevin.

Y, con esa llamada a Jason Miller, se formó una nueva amistad.

Miller pronto se reunió con Gunner después de cuatro frenéticas horas.

“Hay gente buena que conoces, es realmente genial que lo hicieran porque si no se detenían, Gunner probablemente estaría muerto”, dijo Miller. “Le salvaron la vida”.

Lindsey dice que 2020 ha sido un año difícil y deprimente, y siente que este momento fue un momento de pura alegría y felicidad.

“El rescate de Gunner probablemente ha sido el punto culminante de nuestro año, y nos hizo felices nuevamente”, dijo.

En cuanto a Gunner, recibió muchos obsequios especiales esa noche y muchos masajes en la barriga.

El auto de Miller fue encontrado días después. “Fue destrozado”, dijo. “Pero eso no es importante. Gunner está en casa. Eso es lo que cuenta”.

La policía de San Petersburgo todavía está buscando al sospechoso en este caso.

En cuanto al servicio de aparcacoches en Hampton Inn, 8 On Your Side recibió la siguiente declaración de un portavoz de relaciones públicas de Hilton Corporate.

“He confirmado que el Hampton Inn en 80 Beach Drive NE en San Petersburgo es de propiedad y operación independientes. Eso significa que, como propiedad de franquicia, lleva la marca Hilton, pero no es un hotel de propiedad o administración de Hilton. Como yo no Si tiene conocimiento de los hechos del caso y no puede hablar en nombre de la propiedad o la administración, me esforzaré por encontrar un representante de relaciones públicas que pueda responder sus preguntas “.

