'Sabía que lo hizo': madre de Lakeland, víctima de asesinato, reflexiona sobre el arresto del asesino acusado

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

LAKELAND, Florida (WFLA) – Una madre afligida dice que los nuevos cargos de asesinato presentados contra el asesino acusado de su hija pueden ayudarla a sanar.

“Es como un capítulo que se cerró, entonces puedo abrir otro capítulo”, dijo Narda M. Tolentino. “Pero nada devolverá a mi hija”.

Su hija, Jeannairy “Jeannie” Dominguez, de 25 años, fue asesinada en su apartamento de Monroe Street el 19 de julio .

Cortesía: Familia Dominguez

“Ella era una gran mamá. Tenía una personalidad buena y tonta y siempre estaba sonriendo, incluso cuando los tiempos eran difíciles. Ella todavía estaba sonriendo ”, dijo Tolentino.

La policía dice que la madre embarazada de tres hijos recibió varios disparos a través de la puerta principal de su apartamento.

“No todos creemos que se suponía que ella estuviera muriendo de esta manera. Ella no merecía morir así ”, dijo Juan Domínguez, el padre de Jeannie Domínguez.

“Es una situación terrible la que ocurrió”, dijo el asistente de policía de Lakeland. Jefe Sam Taylor. “Piense en los niños que estaban ahí. Escuchan lo que está pasando y salen y encuentran a su madre en la sala de estar con heridas de bala. Absolutamente horrible “.

Los hijos de Domínguez tienen 3, 5 y 7 años.

El lunes por la noche, la policía de Lakeland arrestó al ex novio de Domínguez, Jacarie Moore, de 22 años, por cargos de asesinato en primer grado y abuso infantil.

Asst. El jefe Sam Taylor, de la policía de Lakeland, mostrando la foto policial de Jacarie Moore en la conferencia de prensa del martes.

Ha estado en la cárcel desde principios de agosto por cargos de agresión agravada que involucran a otra novia, según la policía de Lakeland.

“Durante los antecedentes y la investigación, pudimos identificar un caso adicional. Obtuvimos una orden judicial y lo metimos en la cárcel por esa orden. Así que al menos sabíamos que estaba en la cárcel ”, dijo Asst. Jefe Taylor.

Según la declaración jurada del arresto, Moore culpó a Domínguez por un allanamiento en su residencia.

No hay evidencia que demuestre que Domínguez estuvo involucrado en el robo.

Después de llamar a la policía y presentar un informe de robo, él y su compañero de cuarto, Rodrigo Guzmán, se dirigieron al apartamento de Domínguez en un Kia negro, según la policía.

“Guzmán observó a [Moore] caminar hasta el apartamento de la víctima. Guzmán dijo que escuchó múltiples disparos. Guzmán dijo que sabía por qué iban a la casa de la víctima y dijo que [Moore] estaba hablando sobre lo que iba a hacer en el camino a la casa de la víctima ”, dice la declaración jurada.

Jacarie Moore, 22, de Lakeland

Foto cortesía: Departamento de Policía de Lakeland

Se está llevando a cabo una investigación sobre la participación de Guzmán en el asesinato, según Asst. Jefe Taylor.

La policía ejecutó 15 órdenes de registro y conectó a Moore con la escena a través de su vehículo y GPS en su teléfono.

“Durante todo el proceso, nunca lo dudé. Sabía que lo hizo ”, dijo Tolentino.

Tolentino dijo que escuchó a Moore amenazar a su hija por teléfono.

Domínguez había dejado su relación con Moore y vivía sola con sus hijos cuando fue asesinada, dijo su madre.

Domínguez estaba embarazada de cinco a siete semanas cuando fue asesinada.

Tolentino dijo que si podía decirle algo a Moore, sería “Te perdono”.

“Si no lo perdono, no podré continuar. Cuando tienes odio dentro de ti, eso te devora de adentro hacia afuera y no sanas”, dijo.

ÚLTIMAS NOTICIAS: