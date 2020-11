Royal Caribbean cancela crucero para 2020

PORT CANAVERAL, Florida (WESH) – Royal Caribbean ha anunciado que ha decidido extender la suspensión de los viajes hasta el 31 de diciembre.

La compañía de cruceros hizo el anuncio después de consultar con la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La suspensión excluirá los viajes a bordo de Quantum of the Seas. Royal Caribbean dijo que planea reanudar las operaciones el 1 de enero.

Sin embargo, las siguientes circunstancias han extendido la suspensión para los siguientes barcos y salidas:

Se cancelará la navegación del 5 de noviembre al 17 de abril en el Odyssey of the Seas. La compañía anunció que necesita más tiempo para completar la construcción del barco después de que la pandemia causó una interrupción.

Liberty of the Seas navegará a Galveston antes de lo planeado. Debido a que solo un barco puede atracar en el muelle de Galveston, el crucero Jewel of the Seas del 14 de febrero está cancelado.

La noticia llega después del anuncio de los CDC que permite que su orden de no navegar expire el fin de semana pasado. La orden de no navegar ha estado vigente desde mediados de marzo debido al coronavirus.

