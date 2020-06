Romney dice que ‘se quedará callado’ en estas elecciones presidenciales 2020

TAMPA, Florida (WFLA) - Una estatua confederada en un parque en el centro de Jacksonville fue retirada de la noche a la mañana en medio de protestas a nivel nacional por la desigualdad racial.

WJXT informa que se vio a equipos retirando el monumento en Hemming Park durante la noche, pero no está claro quién autorizó la eliminación. Después de múltiples discusiones, la ciudad no logró llegar a un acuerdo sobre si llegar o no a la estatua, informó la estación de noticias.