Roban bicicleta a hombre discapacitado en el centro de San Petersburgo

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Max Sterns y su padre Jeffrey han experimentado una variedad de emociones en las últimas 24 horas que van desde la decepción y la tristeza hasta la ira.

En algún momento de ayer, un ladrón robó la bicicleta de Max del portabicicletas frente al Hyatt del centro de San Petersburgo, donde la tenía cerrada con un cable.

Max tiene 20 años y padece una serie de dolencias que incluyen autismo y palsey cerebral leve. Puede caminar, pero no muy lejos. La bicicleta era su principal medio de transporte.

“Con el corazón roto, conmocionado. Que una bicicleta pueda ser quitada en esta ciudad”, dijo Max. “Esta bicicleta es mi libertad, ¿sabes? Y, en realidad, es mi única forma de moverme. Y realmente la saco todos los días y me encanta”.

Max, su padre y su madrastra se han alojado en el hotel durante los últimos días desde el nacimiento de su hermanastra bebé. El bebé todavía está en el hospital, por lo que la familia quería estar cerca en lugar de viajar todos los días desde Palm Harbor.

Max trajo su bicicleta para tener algo que hacer cuando su papá y su madrastra estén en el hospital. La bicicleta es cara de tres ruedas con neumáticos grandes y Jeffrey dice que es perfecta para alguien como Max.

“Entonces, Max no puede andar en dos ruedas y solía montar una vieja abuela flaca de tres ruedas, hasta que encontramos esta jaja”, dijo Jeffrey. “Tiene neumáticos gruesos y es muy estable. Puede doblar las curvas, no caerse, ese tipo de cosas”.

Jeffrey notó que faltaba la bicicleta cuando regresó del hospital el miércoles e inmediatamente presentó un informe a la policía. Una portavoz del Departamento de Policía de San Petersburgo le dice a 8 On Your Side, un detective ya ha sido asignado al caso y ha peinado el área en busca de algún video de vigilancia pero hasta ahora, no ha tenido suerte.

Jeffrey Sterns espera que, debido a que la bicicleta es tan única, alguien la vea, o tal vez vea un anuncio en Craigslist o Offerup y se comunique con la policía.

“Debería ser fácilmente identificable. No se ven muchos de ellos”, dijo Jeff. “Cuando sale, recibe comentarios todo el tiempo”.

