Rio renombrara estadio Maracana con el nombre de Epson Arantes do Nascimento, mas bien conocido como Pele.

Río de Janeiro, Brasil (AP)- Los brasileños reaccionaron el lunes a la decisión de los legisladores del estado de Río de Janeiro de rebautizar el mundialmente famoso estadio de Maracanã con el nombre de la leyenda del fútbol, Epson Arantes do Nascimento, el llamado rey, Pelé.

Las autoridades votaron a favor del cambio el 9 de marzo, en una medida que ha suscitado controversia entre los aficionados al fútbol.

El emblemático recinto se llamaba originalmente “Estadio Municipal”, pero posteriormente se cambió por “Estadio Periodista Mario Filho” tras la muerte de Mario Filho, considerado un pionero del periodismo deportivo en Brasil.

El nieto de Filho, Mario Neto, reconoce la importancia de Pelé

“Pelé es un genio, para mí no hay nada como él en el fútbol, nada, nada. Pelé es el más grande de todos los tiempos, no habrá nadie más. Pero no fue Pelé el que ‘creó’ el Maracanã, fue el Maracanã el que hizo a Pelé, esa es la mayor diferencia. El Maracanã no ‘creó’ sólo a Pelé, creó a Garrincha, a Zico, a Sócrates, a mucha gente. Romário… mucha gente”.

Filho utilizó su periódico deportivo “Jornal dos Sports” para coordinar una exitosa campaña para convencer a los ciudadanos de Río de Janeiro de que el estadio debía construirse más cerca del centro de la ciudad, en lugar de el plan original para que se construyera en un barrio más alejado.

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, tiene 15 días para aprobar o rechazar el cambio de nombre del estadio.