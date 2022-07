TAMPA, Fla. (WFLA) – Un abogado del cantante Ricky Martin dijo que el cantante niega las acusaciones de que tenía una relación romántica con su propio sobrino, según los informes.

El abogado Marty Singer envió un comunicado a TODAY de NBC diciendo que la persona que hizo las afirmaciones tiene “profundos problemas de salud mental”.

“Ricky Martin, por supuesto, nunca ha estado, y nunca estará, involucrado en ningún tipo de relación sexual o romántica con su sobrino”, dijo Singer.

Las acusaciones se derivan de una orden de restricción presentada en Puerto Rico que alegaba que el cantante estaba acosando a un exnovio que rompió con él dos meses antes de que se presentó la orden. La orden decía que Martin y el demandante salieron durante un período de siete meses antes de la ruptura.

En ese momento, el demandante no estaba identificado debido a la ley puertorriqueña que rodea los casos de violencia doméstica.

El viernes, rumores atribuidos a un sitio web de noticias de Puerto Rico alegaban que la víctima era en realidad su sobrino. Sin embargo, Singer dijo que las acusaciones son totalmente falsas.

“La idea no solo es falsa, es repugnante”, continuó en su declaración. “Todos esperamos que este hombre reciba la ayuda que necesita con tanta urgencia. Pero, sobre todo, esperamos que este terrible caso sea desestimado tan pronto como un juez examine los hechos”.

Según la información más reciente publicada por la policía, Martin no enfrenta cargos penales en este momento. The Associated Press informó que el demandante en la restricción tampoco se comunicó con la policía y simplemente fue directamente a la corte.