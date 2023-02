EAST PALESTINE, Ohio ( NewsNation ) — Las imágenes de la cámara corporal obtenidas por NewsNation muestran los momentos previos al arresto de un reportero de NewsNation, incluida una parte de una discusión entre un miembro de la Guardia Nacional de Ohio y el corresponsal Evan Lambert.

Lambert fue arrestado el miércoles en East Palestine, Ohio, después de entregar un informe de noticias en vivo durante ” Rush Hour ” de NewsNation. La policía le dijo que se detuviera porque el gobernador de Ohio, Mike DeWine, había comenzado la conferencia de prensa dentro del gimnasio de una escuela local con respecto a un reciente descarrilamiento de un tren.

Las imágenes muestran a un hombre que parece ser el comandante de la Guardia Nacional de Ohio, el ayudante general mayor general John C. Harris Jr., discutiendo con el camarógrafo mientras Lambert entrega el informe en vivo.

Un policía estatal camina detrás del camarógrafo y le indica a Lambert que deje de hablar. Cuando Lambert se detiene, se produce una discusión entre él y el hombre que parece ser Harris, quien en un momento le clava un dedo en el pecho.

Más policías se mueven para separar a la pareja e intentan echar a Lambert del recinto. Lambert les dice a los oficiales que tiene la intención de quedarse para la conferencia de prensa en curso y dice: “Estoy tratando de escuchar, y él intensificó conmigo”.

Luego, los agentes del alguacil intentan sacar a la fuerza a Lambert del gimnasio antes de abordarlo en el vestíbulo para arrestarlo.

El video, que no tiene audio en algunas partes, proviene de la cámara corporal de un oficial de la Patrulla de Caminos del Estado de Ohio.

Las agencias de aplicación de la ley en declaraciones publicadas el jueves afirmaron que Lambert fue disruptivo, ignoró las solicitudes de irse y se resistió al arresto.

Harris le dijo a la policía que le pidió a Lambert que detuviera su toma, Harris estaba “… convencido de que estaba preparado para hacerme daño” y reaccionó empujando a Lambert, según una declaración a la policía adquirida por NewsNation.

Aquí está la declaración completa:

Durante la conferencia de prensa del gobernador DeWine el 8 de febrero de 2023, escuché voces muy fuertes provenientes de la parte trasera del gimnasio. Dado que la mayoría de las personas en mi área inmediata estaban involucradas en la conferencia de prensa como Oficiales de Información Pública o Expertos en la Materia, decidí que yo era la mejor persona para notificar a la fuente de la interrupción que había comenzado la conferencia de prensa. Al llegar a la parte trasera del gimnasio, vi a un camarógrafo y un reportero haciendo lo que supuse que era un mensaje grabado. Al decirle al reportero que la conferencia de prensa había comenzado y que la estaban interrumpiendo, parecieron agitarse y me informaron que estaban transmitiendo en vivo. Después de salir de la toma y pedirles que se callaran, esperé a que terminaran su trabajo. Cuando comencé a ofrecer la asistencia de mi equipo de PIO para encontrar una ubicación más adecuada, el camarógrafo exigió: ¡HEY, VEN AQUÍ! Confundido, le dije que no iría allí. Volví a conversar con el reportero que se puso más agitado. Luego se enfureció. Sus ojos se abrieron de par en par, me miró fijamente mientras se tambaleaba muy agresivamente hacia mí. ¡Gritó, USTEDES SON LOS QUE HAN COLGADO ESTA COSA! (Supuse que se refería a la demora de 2 horas para la conferencia de prensa). Es una persona mucho más grande que yo. En ese momento estaba convencido de que estaba preparado para hacerme daño. Instintivamente puse mis manos sobre su pecho para evitar que chocara conmigo, lo que sentí que era inevitable si no me hubiera protegido. Inmediatamente quité mis manos cuando hubo espacio entre nosotros; estuvimos en contacto por menos de un segundo. En ese momento inmediatamente comenzó a gritar frases como: ¡ASALTO! ¡VISTE QUE, ME AGREDIÓ! Eso fue presenciado por varios agentes de la ley. Los oficiales intentaron persuadirlo para que dejara de molestar. Ahora convencido de que estaba involucrado en un evento artificial, me retiré del área inmediata y caminé de regreso a la conferencia de prensa. Mientras me alejaba, escuché que su voz se hacía cada vez más fuerte y más hostil y la conmoción en la parte trasera del gimnasio continuaba. En ese momento ya no estaba en posición de ver lo que estaba pasando.

El presidente de NewsNation, Michael Corn, emitió una respuesta a la declaración de Harris el jueves:

“Creemos que Evan Lambert de NewsNation simplemente estaba haciendo su trabajo ayer: informar desde la conferencia de prensa del gobernador DeWine y actualizar a los espectadores sobre los últimos acontecimientos en el descarrilamiento del tren de Ohio. Los numerosos videos de este incidente tomados por transeúntes hablan por sí mismos. Dejaremos que las personas saquen sus propias conclusiones sobre cómo los oficiales involucrados manejaron este incidente”.

El abogado de Lambert, Frank Cassese, calificó los cargos de allanamiento de morada y resistencia al arresto como “un intento inútil de las fuerzas del orden para justificar su inexcusable interferencia con el Sr. Lambert en el desempeño de sus funciones como periodista”.

“Las afirmaciones hechas por el ayudante general de división Harris de que el Sr. Lambert era agresivo y que Harris estaba ‘… convencido de que estaba preparado para hacerme daño’ son evidentemente falsas”, dijo Cassese en un comunicado. “Nuestra posición es que los numerosos videos del incidente, registrados por los transeúntes, hablen por sí mismos”.

El relato de Harris sobre la situación termina antes de que ocurriera el arresto, pero continúa una declaración del jefe de policía de East Palestine, JC Brown III, en la que afirma que las autoridades creían que la toma en vivo fue fuerte y perturbadora.

Según los informes, el alguacil Brian McLaughlin, el jefe adjunto Jen Tucker y el teniente Caleb Wycoff le pidieron a Lambert que se fuera después del altercado físico entre Lambert y Harris.

Después de múltiples solicitudes para irse, Tucker junto con el Det. Haueter (no se da el primer nombre en la declaración) intentó escoltar a Lambert fuera del edificio cuando se resistió, afirma la policía. Tucker y Haueter luego llevaron a Lambert al suelo y lo esposaron.

Lea la declaración completa de Brown:

DeWine dijo que estaba “sorprendido” al saber que un reportero de NewsNation fue arrestado durante su conferencia de prensa del miércoles.

“No quiero verlo en la cárcel, no quiero verlo procesado. Pero decir que sé lo que pasó simplemente no sería la verdad”, dijo DeWine el jueves en “NewsNation Live”.

DeWine no llegó a pedir que se retiraran los cargos, pero le dijo a NewsNation que no autorizó nada relacionado con el incidente y que no lo habría hecho si estuviera al tanto.

“El reportero tenía todo el derecho de transmitir”, dijo DeWine a NewsNation. “Nadie debería haberle dicho nada al reportero sobre si hablaba en voz alta o no”.

Sin embargo, DeWine dijo que no vio las circunstancias del arresto. Si lo hubiera hecho, “les habría dicho que se detuvieran”.

“Nadie quiere ver eso”, dijo DeWine. “Nadie quiere ver a un reportero que está haciendo su trabajo esposado y arrestado. No me gusta nada”.

“Lamento mucho que se le haya impedido hacer su trabajo”, agregó DeWine.

El video capturado por los asistentes a la conferencia de prensa muestra a los oficiales esposando a la fuerza a Lambert y sacándolo del gimnasio a una patrulla. Fue llevado a la Cárcel del Condado de Columbiana y fue liberado horas después.

Mientras escoltaban a Lambert desde el gimnasio hasta una patrulla, dijo: “Es difícil hacer tu trabajo en Estados Unidos en 2023, pero seguiremos haciéndolo”.

Después del incidente del miércoles, el jefe de la oficina de NewsNation en Washington, Mike Viqueira, también emitió un comunicado diciendo que Lambert manejó la situación con “verdadero profesionalismo”. Aquí está la declaración completa:

“Estamos aliviados de que Evan Lambert esté a salvo y se haya ido a casa para un respiro muy necesario. Nunca queremos perder de vista el hecho de que Evan estuvo en Ohio para brindar un informe actualizado sobre un trágico accidente de tren que ha afectado a miles de vidas. Evan manejó esta desafortunada situación con verdadero profesionalismo y apreciamos su compromiso como periodista cuyo objetivo es informar historias justas e imparciales. En un frente positivo, acabo de hablar con Evan hace poco tiempo y estaba tranquilo, sereno y ya hablaba de su próxima tarea”.

La conferencia de prensa en la que DeWine estaba programado para hablar estaba originalmente programada para las 3 p.m. ET, pero se retrasó dos horas. Lambert estaba programado para entregar su toma en vivo a las 5 p.m. cuando comenzó la conferencia de prensa.

La reportera afiliada de NewsNation, Megan Lee, estuvo en la conferencia de prensa y explicó lo que vio que condujo al arresto de Lambert en“Morning in America”.

“Parece que hubo algún tipo de altercado físico con Evan. Y luego, recuerdo haber escuchado a Evan decir, ‘esto es asalto’ o algo así. Honestamente, estaba tan conmocionada que estaban tratando de no dejarlo hacer su trabajo, fue impactante para mí”, dijo Lee.

El camarógrafo que trabaja con Lambert, Preston Swigart, dijo que la policía le dijo a Lambert que dejara de hablar.

“Desde su punto de vista, no obedeció las órdenes cuando le dijeron que dejara de hablar”, dijo Swigart. “Los gimnasios tienen eco, son ruidosos y el sonido se transmite, así que supongo que simplemente no les gustó el hecho de que había un sonido que competía con el discurso del gobernador, a pesar de que estaba en el otro extremo de la sala.”