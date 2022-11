Los votantes hispanos se mantuvieron en gran medida en las tendencias partidistas históricas en 2022, a pesar de la narrativa de un cambio hacia la derecha entre los latinos que podría impulsar una ola electoral republicana.

Los demócratas superaron en gran medida a los republicanos en los distritos mayoritariamente hispanos de todo el país, con la excepción de Florida, un estado que durante décadas ha sido un bastión hispano del Partido Republicano.

La división partidista y la influencia de los votantes latinos en una serie de elecciones clave subrayaron la importancia de un electorado hispano que alguna vez fue ridiculizado como un “gigante dormido”.

“A partir de ahora, dos cosas son ciertas: nadie puede hablar jamás de un maldito gigante dormido. Porque anoche en Florida para los republicanos, y luego en el resto de la nación para los demócratas, los latinos hicieron un gran maldita diferencia en todas estas carreras”, dijo Chuck Rocha, un agente político demócrata que dirigió el alcance latino para los demócratas en Pensilvania.

“Y lo segundo es que muestra cuando los demócratas se despertaron después de las elecciones de 2020 y comenzaron a hacer un mejor trabajo, al menos invirtiendo mucho dinero y recursos en muchos distritos y estados, resultó funcionar”, agregó Rocha. .

En Texas, por ejemplo, el candidato demócrata a gobernador Beto O’Rourke, quien perdió su elección, ganó el condado de Hidalgo con un 93 por ciento de hispanos con una división de 60-40, aproximadamente las cifras que los defensores de los hispanos esperaban ver allí.

En todo el país, pero particularmente en el oeste, los votantes hispanos descartaron en gran medida las narrativas de un cambio hacia la derecha, y a los candidatos demócratas en los distritos hispanos les fue bastante bien.

“Hemos visto todos estos artículos, todas estas narrativas, quiero decir, las autopsias se escribieron antes [Tuesday] “, dijo Victoria McGroary, directora ejecutiva de Bold PAC, el brazo de campaña del Caucus Hispano del Congreso (CHC).

“Como ‘el ascenso de la latina conservadora’, ¿verdad, todo esto? Y sí, en Bold PAC y los grupos latinos en el terreno, todos los que hemos estado haciendo este trabajo, invirtiendo en sus comunidades durante tanto tiempo, hemos sido como, ‘no, no, no, tenemos que revisar la cinta'”, agregó.

En gran parte, la falta de un giro hacia la derecha siguió una tendencia nacional de rechazo de candidatos que se consideraba demasiado extremista.

“Eso es porque los latinos rechazaron MAGA, punto. MAGA es tóxico para los latinos”, dijo Kristian Ramos, un agente político demócrata, refiriéndose al eslogan del expresidente Trump, Make America Great Again.

Aún así, las historias de un enrojecimiento del electorado hispano estaban en todas partes este ciclo electoral, lo que preocupaba a algunos demócratas de que la narrativa se transformaría en una profecía autocumplida.

“Creo que los demócratas latinos no escuchan a los expertos. Y creo que esa es la razón por la que salieron y votaron por su propio interés”, dijo el representante Ruben Gallego (D-Ariz.), presidente del Bold PAC.

“Si hubieras estado viendo CNN, MSNBC, Fox News y escuchando a otros expertos políticos, habrías pensado que esta iba a ser, obviamente, una elección diferente. En cambio, los latinos salieron porque era importante para ellos”, agregó. gallego.

Hasta ahora, ningún titular de la Cámara de Bold PAC perdió sus escaños, y la carrera de la senadora demócrata de Nevada, Catherine Cortez Masto, aún está demasiado reñida.

La doble misión de Bold PAC es proteger a los titulares de CHC y agregar nuevos miembros al grupo de demócratas hispanos del Congreso; después de las elecciones intermedias de 2022, es probable que la membresía de CHC sea la más grande de su historia.

El impulso latino republicano tuvo más altibajos, aunque el dominio absoluto del Partido Republicano en Florida mantuvo la base histórica del conservadurismo hispano.

“En general, diría que en general, fue una bolsa mixta… solo en general nuestros resultados electorales, pero también para el voto latino. Y una de las cosas que funcionó en contra de los republicanos fueron las altas expectativas”, dijo Jennifer Sevilla Korn, directora ejecutiva de la Red de Liderazgo Hispano y exfuncionaria de la Casa Blanca de Trump.

Florida fue el lado positivo para los republicanos en 2022: su éxito se debió en parte a la agresiva redistribución de distritos, que produjo un puñado de distritos azules que salpican un paisaje rojo rubí.

” [Florida Gov. Ron] DeSantis ganó por .05 por ciento hace cuatro años. Y el hecho de que ganó por 20 por ciento y ganó en Miami-Dade, un condado muy azul, es histórico. Y no son solo los cubanos, porque esa área se ha vuelto muy diversa”, dijo Korn.

La operación de Florida del Partido Republicano anuló las esperanzas demócratas de que los distritos del sur de Florida siguieran siendo competitivos, seis años después de que la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton liderara una oleada azul en la región históricamente republicana.

“Los latinos del sur de Florida están volviendo a ser lo que eran antes de Hillary Clinton, y parece que hemos detenido la hemorragia en Texas, donde obviamente [Latinos are] todavía de tendencia conservadora pero aún demócratas. Y parece que nos estamos moviendo en el dirección correcta en cualquier otro lugar”, dijo Gallego.

Bold PAC dio una vuelta de la victoria el miércoles, celebrando las victorias en Nueva Jersey, Florida, Texas, California e Illinois.

Si bien se esperaba que los miembros entrantes de esos estados ganaran sus contiendas, los demócratas hispanos defendieron con éxito a dos titulares en riesgo en el sur de Texas y siguen siendo competitivos en las contiendas de la Cámara de Representantes demasiado reñidas en todo el oeste, incluso en California, Washington y Oregón.

El jueves temprano se convocó una carrera en Nuevo México para el candidato demócrata, el representante electo Gabe Vázquez, quien derrotó a la representante Yvette Herrell (RN.M.), uno de los principales objetivos de Bold PAC en parte por su papel en la perpetuación de las negaciones electorales.

En Colorado, la representante electa Yadira Caraveo (D) ganó una carrera reñida para convertirse en la primera latina colorada enviada al Congreso, en representación del distrito 8 recién creado del estado.

Y esas victorias no son una coincidencia: Bold PAC se movió agresivamente después del censo de 2020 para influir en la redistribución de distritos, buscando atraer más distritos que pudieran potenciar la representación hispana en todo el país.

“No es por presumir, pero nuestro personal prácticamente se involucró en la redistribución de distritos y creó nuevos distritos que básicamente probablemente terminarán consiguiendo tres demócratas, con Gabe Vásquez, Yadira Caraveo y Andrea Salinas. Si no es por la ayuda de Bold PAC sobre la redistribución de distritos en eso, no estoy seguro de que obtengamos esos distritos y no estoy seguro de que obtengamos tres nuevos escaños”, dijo Gallego.

Salinas, quien compitió por el sexto distrito de Oregón, lidera al republicano Mike Erickson en una reñida contienda con alrededor del 60 por ciento de las boletas contadas.

En ese sentido, la estrategia de campaña agresiva de Bold PAC refleja el enfoque sin restricciones de DeSantis hacia la política de Florida, que contrasta con una campaña demócrata nacional que, según los detractores, es demasiado cautelosa, centrada en el titular y sesgada por la costa este.

También es una estrategia que, según algunos estrategas demócratas, contrasta con el enfoque en los llamados miembros de “primera línea”, demócratas moderados en su mayoría del este y medio oeste que tradicionalmente han sido el foco del aparato de campaña del partido.

“Los latinos son la verdadera primera línea aquí. No es otro miembro de un distrito blanco suburbano al azar”, dijo Rocha.