Residentes del área de Tampa Bay reciben mascarillas faciales, en lugar de los productos que ordenaron en linea

TAMPA, Florida (WFLA) – Sharon Lambree ordenó una bomba para piscina en línea. Pagó $62 por la bomba y recibió una bolsa de mascarillas de China.

“Me siento estafado”, dijo Lambree. “No puedo comunicarme con la empresa y la oficina de correos dice que mi número de seguimiento no es real”.

Lambree es uno de un número creciente de residentes del área de Tampa Bay que dicen que pidieron productos en línea y recibieron mascarillas de China. Muchos dicen que pidieron bombas para piscinas o sistemas de filtración de agua.

Better Call Behnken le informó primero sobre los envíos de máscaras faciales que llegaban no solicitados a los buzones de correo de todo el país. Muchos no habían pedido nada en absoluto.

Pero muchos espectadores, como Lambree, dicen que pagaron por un producto que nunca recibieron, solo las máscaras.

Los expertos en consumo dicen que las empresas de China han sido vinculadas a las máscaras faciales porque están utilizando la información de los consumidores para impulsar los pedidos cumplidos en línea para mejorar las calificaciones.

Si recibe una mascarilla en lugar de un producto que realmente ordenó, dispute el cargo con la compañía de su tarjeta de crédito, si es posible.

Lambree está furiosa porque compró la piscina sobre el suelo para ayudar a sus nietos a tener un mejor verano. Ahora, sin una bomba de piscina, la piscina está verde e inutilizable. Dijo que estaba cansada de comprar una bomba de varias otras compañías, pero no tenían existencias.

ÚLTIMAS NOTICIAS: