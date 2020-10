Residentes de Dixieland que solicitan contra los controvertidos planes de torres de telefonía celular

LAKELAND, Fla. (WFLA) – Los residentes del distrito de Dixieland en Lakeland están luchando para bloquear los planes de construir una torre de telefonía celular en su vecindario.

“Es una monstruosidad. Es un peligro para la salud. Arruina el vecindario”, dijo Christopher Satterfield, cuya casa da al lago Hunter.

Satterfield está recolectando firmas para una petición contra la torre de 150 pies que se construirá en 1055 Ariana Street.

“Somos considerados el lago de segunda clase. Somos considerados un vecindario de segunda clase. Somos el lugar donde pusieron la torre”, dijo.

Satterfield afirma que Lakeland ya alberga 519 torres de telefonía celular. Los funcionarios de la ciudad no pudieron confirmar eso a 8 On Your Side el jueves.

John Connors es presidente de la asociación de propietarios de viviendas Magnolia Point Condominiums.

Los condominios están ubicados frente al sitio propuesto.

“Nadie que escuche mi voz querría vivir a 360 pies de una torre celular. Eso es un campo de fútbol y una zona de anotación”, dijo Connors.

Esta semana, la junta de planificación y zonificación de Lakeland, en una votación de 4-1, aprobó la rezonificación del sitio como “desarrollo limitado”.

El solicitante del cambio de zonificación está utilizando un diseño “unipolar” que pretende ser más discreto que las torres de telefonía celular tradicionales.

Cortesía de la ciudad de Lakeland

“Esto está cerca de algunos de nuestros distritos históricos, pero creo que hemos demostrado que la torre propuesta es menos intrusiva de lo que podrían habernos traído”, dijo Phillip Scearce, planificador principal de Desarrollo de Revisión y Zonificación de la ciudad de Lakeland. como recomendó la aprobación a la junta.

Si se aprueba, la torre puede manejar hasta cinco portadores.

“¿Qué sucede si todo el mundo se pone en la línea al mismo tiempo? Estoy seguro de que lo ha experimentado, dejará una llamada. Seguro que queremos evitarlo. Si alguien tiene una emergencia, no lo queremos tener una llamada interrumpida ”, dijo Gary Brundage, el solicitante del cambio de zonificación, que tiene su sede en Largo.

El terreno es propiedad de Sam Houghton, un abogado de Lakeland.

Le dice a 8 On Your Side que compró la propiedad el mes pasado y que la torre de telefonía celular ya estaba bajo contrato con el dueño anterior.

La torre ocupará una pequeña parte de la propiedad de 11 acres, dijo Houghton.

Está considerando instalar pasarelas en la propiedad y permitir que Lakeland Christian School use parte del terreno.

La comisión de la ciudad de Lakeland celebrará una audiencia pública sobre el asunto el 16 de noviembre.

