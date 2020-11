Reservista del ejército de Lakeland fallece por complicaciones del coronavirus

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

LAKELAND, Fla. (WFLA) – Un reservista del Ejército nacido y criado en el área de Tampa Bay es recordado por una vida de servicio después de su batalla contra el coronavirus.

Sargento. 1ª Clase Calvin Ogletree III falleció hace una semana a partir de COVID-19 complicaciones. Tenía 45 años.

“Estoy seguro de que no cambiaría nada de su vida, de cómo lo hizo”, dijo el hermano mayor de Ogletree, Warren Johnson, a 8 On Your Side. “Estoy feliz de ser su hermano mayor y me doy cuenta de cuántas vidas tocó”.

Inmediatamente después de graduarse de Kathleen High School en Lakeland en los años 90, Ogletree se inscribió para servir en el Ejército.

Su carrera militar de 27 años lo llevó por todo el mundo a Irak, Alemania, Bosnia y Herzegovina.

Durante tres años de servicio activo, Ogletree era un mecánico de vehículos rueda de luz y pasó más de 24 años en la Reserva como un operador de transporte de motor, de acuerdo con el mensaje de Facebook desde el 3er Batallón 347 º Regimiento de anunciar su muerte.

Ogletree es uno de los más de un cuarto de millón de estadounidenses que mueren por complicaciones del coronavirus durante la pandemia mundial. Según el Pentágono, es el décimo miembro del servicio que muere mientras lucha contra COVID-19.

“No puedo dar nada por sentado en este mundo en el que vivimos ahora”, dijo Johnson. “Como mi hermano era un soldado y estaba en forma, ni siquiera podía imaginarme ahora mismo que tuvo que estar en la condición en la que está”.

Johnson dijo que extrañará ver Monday Night Football con su hermano menor y animar a su equipo favorito.

“Me encantaron los Bucs”, dijo, “pase de temporada, titular de abono. Él estaba allí todos los domingos de cola “.

Ogletree contrajo el virus antes de que los Bucs recibieran a los Saints el 8 de noviembre.

“Él no estaba allí”, dijo Johnson. “Por eso perdieron”.

Johnson le dijo a 8 On Your Side que una ambulancia llevó a su hermano al Bartow Memorial Hospital el miércoles por la noche debido a dolores en el pecho.

“Me desperté a las 4 en punto, le llamé y hablé con él”, dijo Johnson sobre la mañana siguiente. “Él dijo: ‘Voy a vencer esto, estoy bien’ y luego recibimos un mensaje a las 6:30 de que ha habido un cambio en su condición. Fue una de esas llamadas que no quieres tener por la mañana “.

El gran apoyo de la familia militar de Ogletree significa mucho para su hermano mayor, pero dijo que todavía está luchando para hacer frente a la inesperada pérdida de su mejor amigo.

“Durante años, hemos sido la columna vertebral del otro”, dijo Johnson, conteniendo las lágrimas.

Ogletree será sepultado con todos los honores militares el sábado por la tarde en el cementerio Oak Hill en Lakeland.