Reservas de vacunas Pinellas: ¿Qué salió mal?

CONDADO DE PINELLAS, Florida (WFLA) – Herbert Smithson solo tiene una pregunta: ¿Qué salió mal?

El veterano del ejército de 80 años ya recibió su primera vacuna COVID-19 de VA, pero pasó horas hablando por teléfono tratando de conseguir una para su novia de 77 años.

“Esperé, esperé y luego esperé un poco más”, dijo Smithson. “Alrededor de las 10 en punto, colgaron. Simplemente colgaron. Dije qué diablos, me desconectaron. ¡Ahora tengo que volver a llamar!”

La novia de Smithson nunca consiguió esa cita.

8 On Your Side se comunicó con el Departamento de Salud de Florida Pinellas para obtener algunas respuestas.

El portavoz del departamento, Tom Iovino, explica que hay 250.000 residentes en el condado de Pinellas mayores de 65 años y el departamento solo tenía 3.000 dosis de la vacuna para distribuir, dejando al sistema simplemente abrumado.

“Nuestro sistema de registro no funcionó como lo esperábamos”, dijo Iovino. “Tanto nuestro sistema de registro en línea como los teléfonos estaban caídos”.

Para asegurarse de que esto no suceda la próxima vez que el condado reciba dosis de vacuna, el departamento está evaluando su sistema informático.

“Tuvimos que desconectar nuestro sistema en línea”, dijo Iovino. “Para que podamos desarrollarlo mejor”.

Otros espectadores se están comunicando con 8 on Your Side preocupados por recibir la segunda toma. Si es tan difícil conseguir una cita para una primera dosis de la vacuna, ¿qué pasa si no puede conseguir una cita para la segunda? Iovino explica que eso no debería ser un problema.

“Lo que sucederá es que tendrás una cita, al igual que la tendrás para tu primera inyección”, explicó Iovino. “Lo que tendrá que hacer es presentarse en ese momento para recibir su segunda dosis de vacuna”.

Smithson no está convencido. Está seguro de que podrá recibir su segunda dosis del VA, pero si su novia recibe su primera dosis, cree que puede haber problemas para conseguirle una cita de seguimiento. “Cómo van las cosas”, dijo Smithson. “Sí Sí.”

Are you having trouble signing up to get a coronavirus vaccine in the Tampa Bay area?

Fill out our 8 On Your Side form to report the problems you’re having.