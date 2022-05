JUÁREZ, México (Informe fronterizo) – Los niños juegan en el piso de tierra mientras las mujeres revisan una pila de ropa donada en el patio trasero de un edificio en el barrio de clase trabajadora de Anapra.

En el interior, hay más ropa esparcida sobre colchones y literas donde también se pueden ver algunos juguetes y animales de peluche. Una mujer lleva un trapeador mojado al piso de un pasillo donde comienza a formarse una fila de niños que toman de la mano a sus mamás.

El tema común en el refugio para migrantes Esperanza de Vida, a pocas cuadras del muro fronterizo, es que casi no hay espacio para caminar, y eso es porque la mayoría de los huéspedes buscan trabajo temporal o caminan por el vecindario durante el día.

Un mes antes de que el gobierno de EE.UU. termine la política del Título 42 que ha impedido que los ciudadanos extranjeros soliciten asilo en los puertos de entrada, la mayoría de los refugios para migrantes en Juárez ya están llenos o casi llenos.

Jennifer Marisela Cortés (Foto de Reportaje Fronterizo)

“Estamos esperando que termine el Título 42 porque hay demasiada gente aquí. A veces mis hijos no quieren comer la comida que nos dan porque a veces ya se está echando a perder”, dijo Jennifer Marisela Cortés, ciudadana de Guatemala. “Nunca alcanza porque de cada tres (migrantes) que se van, entran 10 más”.

El hacinamiento dificulta hacer cumplir los protocolos de COVID-19 o pensar en la privacidad. El albergue que hace un año albergaba a unas pocas decenas ahora lucha por alimentar a 300 haitianos, mexicanos y centroamericanos. Los huéspedes duermen de 20 a 40 en una habitación, con familias y mujeres solteras cuidándose unas a otras.

Cortés salió de Guatemala huyendo de la pobreza y la violencia de las pandillas. Llegó con un niño de 5 años, Jordy Ricardo, quien necesita atención médica luego de dos cirugías a corazón abierto. El niño ha estado enfermo y a veces vomitando sangre; la fecha de reversión del Título 42 del 23 de mayo no puede llegar lo suficientemente rápido para él, dijo su madre.

La desesperación la superó y cruzó el Río Bravo hacia los EE.UU. ilegalmente hace unas semanas, solo para ser expulsada rápidamente de regreso a México bajo la orden de salud pública del Título 42, dijo.

Los operadores de varios refugios para migrantes privados y administrados por iglesias en Juárez le dijeron esta semana a Border Report que sus edificios estaban al 80 por ciento de su capacidad o más. Temen que no podrán acomodar una oleada esperada de miles de migrantes adicionales que buscan presentar solicitudes de asilo después del 23 de mayo.

Mujeres migrantes revisan una pila de ropa donada en el albergue Esperanza de Vida en Juárez, México. (Foto del informe fronterizo)

El jefe de policía de Juárez, César Omar Muñoz, dijo a los periodistas que las autoridades intensificarán la vigilancia contra las operaciones de contrabando de personas y escondites. También dijo que las autoridades estatales están contemplando impedir que los inmigrantes sin visas humanitarias mexicanas ingresen al estado.

Pero el viernes, el representante del gobierno mexicano en el estado de Chihuahua le dijo a Border Report que cree que Juárez tiene suficientes recursos para acomodar a más inmigrantes.

“Afortunadamente, en los últimos tres años, casi cuatro ahora, de esta situación, hemos salido adelante”, dijo Juan Carlos Loera, el hombre del presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado. “No creo que haya un riesgo grave de que los albergues se saturen. Hay un mayor riesgo de que la gente esté en las calles sin techo […] pero el refugio (federal) Leona Vicario, por ejemplo, está solo lleno en un 66 por ciento en este momento. Ha estado promediando una ocupación de 600 y se puede expandir hasta 1,800”.

Juan Carlos Loera

Loera también dijo que no prevé una “oleada” de migrantes en los puentes internacionales entre Juárez y El Paso, Texas, el 23 de mayo, cuando los activistas esperan que Estados Unidos vuelva a recibir solicitudes de asilo en los puertos de entrada. Hace tres años, el gobierno de EE.UU. fijó límites a la cantidad de personas que podían presentarse en los puertos de entrada para solicitar asilo todos los días, y el gobierno mexicano ayudó administrando una lista de quiénes podían cruzar.

No está claro si la administración de Biden volverá a utilizar dicho mecanismo, al que algunos defensores se refirieron como “medición” y caracterizaron como ilegal.

Loera dijo que México no tiene planes de detener a “personas en situación de movilidad”.

“Tenemos un gran respeto por ellos. La posición del gobierno federal (mexicano) siempre es de solidaridad, pero también estamos atentos a que no sean explotados por otros, es decir, los contrabandistas. No queremos que sean victimizados por delincuentes que quieren tratarlos como mercancía”, dijo el funcionario federal.

El estado de Chihuahua a principios de este mes firmó un acuerdo con el gobernador de Texas, Greg Abbott, prometiendo ayudar a reducir el contrabando de drogas y migrantes en su frontera común. Sin embargo, el gobierno federal mexicano no era parte de ese acuerdo y López Obrador calificó las inspecciones mejoradas de camiones fronterizos de Texas como “trampas políticas” por parte de Abbott.

Mientras los políticos estadounidenses advierten sobre una inevitable nueva “ola” de migración ilegal después del 23 de mayo impulsada por las políticas de “frontera abierta” de Biden, y mientras los funcionarios mexicanos esperan que nada cambie, los migrantes como Cruz González esperan que llegue ese día.

“Yo hubiera cruzado ya, aquí hay muchos coyotes (Anapra), pero no tengo dinero. No tengo nada y no podemos cruzar la frontera porque algunos tenemos hijos”, dijo González. “Estamos luchando por el asilo, para entrar a Estados Unidos”.