‘Rebuild Florida’ Voltea la casa de Lakeland que fue puesta al revés, la mujer aún recauda dinero para un estacionamiento techado que le evitaría ser desalojada

LAKELAND, Fla. (WFLA) – Florida pensó que estaba ayudando a una víctima del huracán Irma cuando recientemente le dio una casa móvil nueva, pero la anciana del condado de Polk quedó devastada por la entrega. La casa de Deborah Shiver fue puesta al revés y nadie la ayudaría a arreglarla. Fue entonces cuando 8 On Your Side intervino.

Un día de enero en Lakeland, los contratistas dividieron la nueva casa móvil de Deborah en dos piezas para darle la vuelta. Hace meses, Deborah observó desesperadamente cómo se instalaba al revés.

‘Salí de mi auto como gritando, ‘no, no, eso no está bien’, dijo. ‘Dijeron, ‘bueno, así es como nos dijeron’, y no pararon’.

8 On Your Side hizo la historia. Los espectadores lo hicieron viral.

Ahora, Deborah no solo está presenciando cómo las piezas de su casa se vuelven a unir, sino también las piezas de su vida.

“Cuando estás mirando esto, ¿qué pasa por tu mente?” Preguntó el investigador Mahsa Saeidi.

‘¡Estoy muy emocionada! Realmente lo estoy. Se siente bien en mi corazón y en mi alma’, respondió Deborah. ‘Estoy muy feliz con lo que han hecho’.

Deborah está a solo unos días de mudarse a la nueva casa.

‘Todo el mundo me preguntaba cómo iba a empezar y yo dije, llamé a 8 On Your Side y me respondieron’.

Las luchas de Deborah con su casa comenzaron en 2017 cuando el huracán Irma dañó su techo y su cochera. Ella solo quería reparaciones, pero el estado, a través de un programa llamado “Reconstruir Florida”, determinó que el reemplazo era más barato .

Como continúa exponiendo 8 On Your Side, el viaje de las víctimas de la tormenta para obtener ayuda es largo . De hecho, “Rebuild Florida” completó menos de uno de cada diez proyectos en dos años.

Pero Deborah se mantuvo firme.

Ella dice que el estado necesita acelerar el ritmo, procesar más reclamos y ser más preciso.

‘Siento que ‘Rebuild Florida’ debe involucrarse más con las personas que están adquiriendo nuevas casas para que sepan que las están instalando correctamente’, dijo Deborah.

Una advertencia de 8 On Your Side para miles de otros solicitantes de ‘Rebuild Florida’ que desean reparaciones: Antes de aceptar que se reemplace su casa móvil, sepa que el estado no puede pagar por una cochera, un cobertizo u otras estructuras que su comunidad pueda requerir. Los federales no lo permitirán.

La comunidad de Lakeland Harbor donde vive Deborah requería que los residentes tuvieran una cochera y un cobertizo. Deborah ahora tiene que conseguir dinero en efectivo o enfrentarse al desalojo.

Deborah ve el lado positivo, en parte porque muchos en la comunidad la apoyan.

‘Tuve personas que se acercaron y que ni siquiera conocía’, dijo Deborah. ‘Hay mucha gente buena ahí fuera, realmente la hay’.

Desde diciembre, 8 On Your Side reveló que Florida tiene cientos de millones de dólares destinados a las víctimas de la tormenta como Deborah. Desde nuestros informes, el estado comenzó a liberar millones más.

Ahora, 8 On Your Side está investigando si sus acciones acelerarán el ritmo de estos reclamos para que las víctimas de la tormenta que han estado esperando ayuda durante años finalmente la obtengan.

Mientras tanto, Deborah está recaudando dinero para la cochera y ha creado un GoFundMe para aquellos que quieran ayudar .