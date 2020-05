Rebekah Jones rompe el silencio al disparar desde Florida DOH

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

TAMPA (WFLA) – Rebekah Jones habló con Chris Cuomo en CNN el viernes por la noche por primera vez después de su despido del Departamento de Salud de Florida.

Jones alega que fue despedida por ser demasiado transparente con respecto a los números COVID-19. Jones, quien ayudó a administrar el tablero de coronavirus del estado, hizo el inquietante reclamo en una carta a su antiguo equipo.

Jones dice que los resultados no coincidían con el informe que ya se había escrito y que no cumplían con los criterios en los condados rurales que no hubieran podido reabrir a pesar de que los condados más poblados podrían cumplir con los criterios establecidos por los funcionarios estatales y reabrir.

“No podemos decirle a los condados de Jackson y Martin que no pueden reabrir, pero Broward y Miami-Dade sí”, dijo Jones.

Jones respondió a una declaración de la oficina del gobernador diciendo que era insubordinada: “Si negarse a engañar al público en una crisis de salud es insubordinación, usaré esa insignia con honor”.

Jones dice que a la Florida le está yendo bien cuando se trata de COVID-19 y que está mejor de lo que otros esperaban, algo que ella dice que ha defendido.

“Pero ahora es imposible saber qué tan confiables son esos datos”, agrega.

En una carta que informó Florida Today , Jones dice que su oficina ya no administra el tablero de instrumentos y no está involucrada en la publicación, la corrección de errores o la respuesta a preguntas.

También advirtió que no sabe cuáles son las intenciones del nuevo equipo para el acceso a datos.

“Como advertencia, no esperaría que el nuevo equipo continúe con el mismo nivel de accesibilidad y transparencia que puse en el centro del proceso durante los primeros dos meses. Después de todo, mi compromiso con ambos es en gran parte (posiblemente enteramente) la razón por la que ya no lo manejo “, dijo Jones en el correo electrónico.

Se le preguntó al gobernador Ron DeSantis sobre el despido durante una conferencia de prensa el martes por la noche. El gobernador dijo “No sé quién es ella” y desestimó el despido por no ser un problema.

Se le preguntó nuevamente al gobernador sobre el despido de Rebekah Jones, el miércoles, y dijo: “Ella no es una científica de datos. Es alguien que tiene un título en periodismo, comunicación y geografía”.

