Reapertura de Florida: ¿Qué es la Fase 1 y cuándo comienza?

TAMPA, Florida (WFLA) – La mayor parte de Florida comenzará a reabrir el lunes, anunció el gobernador Ron DeSantis el miércoles.

DeSantis dice la Fase Uno de su “Inteligente. Seguro. Paso a paso”. el plan entrará en vigencia el lunes 4 de mayo. Los condados de Palm Beach, Miami-Dade y Broward serán excluidos por el momento debido a su elevado número de casos, dijo el gobernador. Sin embargo, expresó su confianza en que esos condados podrían llegar al mismo punto que el resto del estado pronto.

Entonces, ¿qué significa la Fase Uno y qué cambiará a partir del lunes?

Escuelas

Las escuelas continuarán el aprendizaje virtual durante la Fase Uno. A principios de este mes se anunció que la educación a distancia continuaría durante el resto del año escolar. Eso fue reiterado en el anuncio del miércoles.

Instalaciones para personas mayores

El gobernador DeSantis dice que las visitas a instalaciones para personas de la tercera edad estarán prohibidas en la Fase Uno. Mencionó que está dispuesto a reevaluar si el estado tiene suficiente acceso a pruebas rápidas.

“Si alguien da negativo y quiere ir a ver a uno de sus padres, tal vez lo dejes entrar”, dijo, y agregó que un visitante que toma la prueba de anticuerpos también puede funcionar.

Cirugías electivas

Se permitirá que las cirugías electivas se reanuden en la Fase Uno.

Cuando el gobernador DeSantis visitó el Hospital General de Tampa a principios de esta semana, los funcionarios del hospital anunciaron que estarían listos para reanudar las cirugías electivas a partir del 11 de mayo. No está claro si avanzarán o no el lunes cuando comience la Fase Uno.

De acuerdo con la Orden Ejecutiva, un centro quirúrgico ambulatorio de hospital, centro de cirugía de consultorio, consultorio dental, consultorio de ortodoncia, consultorio de endodoncia u otro consultorio de profesionales de la salud en el Estado de Florida puede estar abierto si cumplen con estas regulaciones.

El centro tiene la capacidad de convertir de inmediato camas adicionales de cuidados intensivos y quirúrgicos identificados en el centro para el tratamiento de pacientes con COVID-19 en una situación de sobretensión;

La instalación cuenta con equipo de protección personal (PPE) adecuado para completar todos los procedimientos médicos y responder a las necesidades de tratamiento de COVID-19, sin que la instalación busque asistencia federal o estatal adicional con respecto a los suministros de PPE;

La instalación no ha solicitado asistencia adicional del gobierno federal, estatal o local con respecto a los suministros de EPP desde que reanudó los procedimientos electivos; y

El centro no se ha negado a brindar apoyo y participar de manera proactiva con centros de enfermería especializada, centros de vida asistida y otros proveedores residenciales de atención a largo plazo.

Restaurantes

Se permitirá que los restaurantes ofrezcan asientos al aire libre, siempre que las mesas estén separadas por al menos 6 pies de grupos de 10 o menos personas y que mantengan los mostradores de los bares cerrados.

Se permitirán asientos en el interior al 25% de su capacidad.

Si su negocio está abierto, puede permanecer abierto y debería continuar con las medidas apropiadas de distanciamiento social y saneamiento. Además, cualquier actividad o trabajo que haya estado disponible según el pedido anterior permanece disponible. Las empresas deben adoptar medidas apropiadas de distanciamiento social y saneamiento.

Minoristas

Los minoristas podrán operar al 25% de su capacidad en interiores.

Si una empresa excede el 25 por ciento de capacidad, las sanciones siguen vigentes, incluido un delito menor de segundo grado con una multa de hasta $ 500. Ciertas empresas reguladas pueden enfrentar acciones de cumplimiento por violaciones de su agencia reguladora.

Otros negocios

El gobernador DeSantis dice que la Fase Uno no cambiará nada con bares, restaurantes o servicios personales como peluquerías.

Las salas de cine también permanecerán cerradas por el momento. El gobernador dice que los teatros técnicamente estaban permitidos en la Fase Uno, pero decidió ser más cauteloso.

Los gimnasios y gimnasios permanecerán cerrados junto con la prohibición de alquileres de vacaciones.

Protegiendo a los vulnerables

El gobernador enfatizó que un objetivo de la Fase Uno es continuar protegiendo a la población vulnerable que ha sido más afectada por el coronavirus. Él dice que las personas vulnerables deben evitar el contacto cercano con personas fuera de sus hogares.

Distanciamiento social

El gobernador DeSantis dice que las recomendaciones de distanciamiento social todavía están vigentes. A todos se les pide que maximicen su distancia física de los demás.

Reuniones

Aún debe evitarse la socialización en grupos de 10 o más si no pueden distanciarse físicamente el uno del otro, dijo el gobernador.

Las Órdenes Ejecutivas del Gobernador no han cerrado playas que no sean a pedido de los condados de Broward y Palm Beach. El Departamento de Protección Ambiental de Florida anunciará una reapertura gradual de los parques estatales.

Máscaras faciales

El gobernador recomienda que las personas usen cobertores faciales si interactúan cara a cara con alguien y no pueden distanciarse socialmente. Señaló que los lugares de trabajo serían un buen lugar para practicar el uso de máscaras faciales. La Orden Ejecutiva del Gobernador no exige el uso de máscaras.

El gobernador enfatizó que no arrestarían ni multarían a nadie por no usar una máscara facial y señaló que probablemente no sea necesario usar una si va a caminar, trotar o realizar alguna otra actividad usted mismo.

El pedido completo está disponible a continuación.









A medida que Florida avanza y comienza la Fase Uno de reapertura y recuperación, el gobernador DeSantis enfatizó la importancia de realizar pruebas tanto como sea posible y monitorear la tasa de positividad del estado.