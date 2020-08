Reapertura de escuelas: El juez considera una moción para desestimar la demanda del sindicato de maestros a medida que las escuelas de Hillsborough cambian el plan

TAMPA, Florida (WFLA) – Se espera que un juez estatal decida sobre una demanda destinada a retrasar el inicio de la enseñanza presencial el viernes.

La audiencia se produce cuando el Distrito Escolar del Condado de Hillsborough se ve obligado a cambiar sus planes para el inicio del año escolar.

El sindicato de maestros más grande del estado, la Asociación de Educación de Florida, presentó una demanda contra el gobernador Ron DeSantis, el Departamento de Educación y el comisionado Richard Corcoran para detener el aprendizaje en persona.

El sindicato de maestros dijo que quieren que su distrito pueda tomar la mejor decisión para la comunidad, sin la amenaza de que el estado retenga los fondos. El estado presentó una moción para desestimar la demanda.

El superintendente de las escuelas del condado de Hillsborough, Addison Davis, estaba impulsando un plan para que todos los estudiantes aprendieran en línea durante el primer mes. Sin embargo, el estado rechazó ese plan y lo redujo a una semana de aprendizaje en línea antes de abrir escuelas físicas.

Muchos maestros de Hillsborough están decepcionados con la noticia.

“Hay maestros llorando todos los días que van a ese edificio, están asustados y deberían estarlo”, dijo Amanda Fessenden, quien enseña en la escuela secundaria Ben Hill. Fessenden dijo que se sintió abrumada cuando escuchó que el plan solo en línea se reducía a una semana.

“Estos son mis amigos y mi familia, y no me gusta. No está bien”, dijo.

Las clases en el condado de Hillsborough están programadas para comenzar el 24 de agosto.

La audiencia de la demanda comienza a las 11 am del viernes.

