Reabre en San Juan segunda iglesia más vieja de las Américas

San Juan, Puerto Rico (AP)- La iglesia de San José, la segunda iglesia española más antigua que se conserva en América, fue restaurada por un costo de 11 millones de dólares por el empresario Ricardo González.

La construcción de esta iglesia comenzó en 1532 para ser parte de un convento dominicano en el que vivió el célebre sacerdote español Bartolomé de las Casas, luego sirvió de refugio durante un ataque por parte de indígenas taínos, y después se convirtió en la primera escuela secundaria de Puerto Rico. Fue dañada por una bala de cañón durante la guerra hispano-estadounidense de 1898, en la que España cedió Puerto Rico a EE UU. y fue cerrada en 1996.

“San José nos llevó de la mano, se nos cerraban puertas y nos abrir ventanas, cuando uno crea que no íbamos a dar mas, que esto se veía negro, que no sabíamos cuándo íbamos a terminar porque el edificio no nos dejaba terminar, cada vez nos enseñaba otra cosa entonces no teniamos el dinero, no aparecía, y siempre ponía su mano y las cosas sucedian.” Dijo Ricardo González, empresario de Puerto Rico.

González, que profesa el catolicismo, se ofreció para ayudar a supervisar su reconstrucción a principios de la década de 2000 con el permiso de monseñor Roberto González, arzobispo de San Juan. Pensó que tardaría un año en completarse.

Pero luego se dio cuenta que el proceso de restauración es profundo y largo y fundó En 2009, fundó el Patronato de Monumentos de San Juan, Inc. para recaudar más fondos para el proyecto.

Los restauradores dejaron intencionadamente expuesta la historia de la iglesia en algunas zonas: paredes y columnas centenarias de color arcilla, así como murales descoloridos y un nicho que en su día sirvió de confesionario original.

“El tiempo borra, el tiempo deshace, el tiempo oculta. entonces nuestro rol aquí fue determinar qué va a ser San José hoy día, cómo San José va a hablar a la gente. Ciertamente la restauración es un proceso que envuelve una cierta intelectualización; porque en el caso de los edificios históricos como éste, las paredes nos hablan, las paredes van diciendo.” Dijo el arquitecto Jorge Rigau, que trabajó en la restauración de la iglesia.

Pero queda aun un misterio. Todas las figuras representadas en el altar dorado de la iglesia han sido identificadas, excepto una: una mujer de pelo lino en la esquina superior izquierda que sostiene una palma, lo que indica que era una mártir, pero no ofrece ninguna otra pista.

Anne Marie Garcia, Associated Press