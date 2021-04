Razones por las cuales algunas personas deberían devolver su cheque de estímulo

(NEXSTAR) – Después de que millones de estadounidenses recibieron sus cheques de estímulo como parte de la tercera ronda de pagos de impacto económico de COVID-19 del gobierno de EE. UU., Podría parecer una locura devolver el dinero.

Entonces, ¿quién consideraría devolver el dinero del estímulo? Aquellos que podrían querer devolver sus cheques de estímulo de $ 1,400 incluyen personas que se encuentran en los siguientes grupos:

Destinatarios no elegibles

Los “extranjeros no residentes” no eran elegibles para recibir el cheque de estímulo de $ 1,400 en primer lugar y deberían devolver el dinero, según el IRS. La clasificación se refiere a personas que no son ciudadanos estadounidenses, que no tienen una tarjeta de residencia y no han estado en el país durante el tiempo requerido.

Sin embargo, los ciudadanos no estadounidenses con números de seguro social que no se reclamen como dependientes son elegibles para recibir un cheque de estímulo de $ 1,400.

Afirmaciones falsas en las redes sociales alegaban que la administración de Biden iba a enviar cheques de estímulo a inmigrantes en el país ilegalmente , según Associated Press. Si bien una verificación de hechos encontró que los rumores eran en gran parte falsos porque esos inmigrantes no tienen números de Seguro Social, un pequeño número de personas a las que se les dieron números de Seguro Social como parte de un programa de trabajo temporal puede haber sobrepasado sus visas y recibido cheques.

No se puede cobrar un cheque

Para otro grupo de destinatarios, los cheques de estímulo no se pueden cobrar porque la persona cuyo nombre figura en el cheque ha fallecido.

La tercera ronda de controles de estímulo no debería haber sido para nadie que muriera antes del 1 de enero de 2021, según el IRS.

Para algunos beneficiarios casados, sin embargo, pueden tener problemas para cobrar un cheque de estímulo que tenga los nombres de ambos cónyuges. Esas personas deben devolver el cheque para que se pueda volver a emitir con el nombre del cónyuge sobreviviente según las instrucciones del IRS .

No quiero ni necesito el dinero

El último grupo de receptores de cheques de estímulo que podrían devolver la ganancia inesperada de la pandemia son aquellos que sienten la obligación moral de hacerlo.

No está claro cuántas personas pueden haber enviado sus cheques de $ 1,400 al gobierno una vez que llegaron, pero ni un solo republicano votó a favor y muchos se quejaron del precio.

Si bien el Plan de Rescate Estadounidense y sus cheques de estímulo de $ 1,400 recibieron un amplio apoyo entre los votantes de ambos lados del pasillo político, si alguno aún desea devolver sus cheques, el IRS ha creado una manera de hacerlo.

Si el pago fue un cheque en papel:

Escriba “Anulado” en la sección de endoso en el reverso del cheque. Envíe por correo el cheque del Tesoro anulado de inmediato a la ubicación correspondiente del IRS que se indica a continuación. No engrape, doble ni sujete el cheque con un clip. Incluya una breve explicación que indique el motivo de la devolución del cheque.

Si el pago fue un cheque en papel y lo ha cobrado, o si el pago fue un depósito directo:

Envíe un cheque personal, orden de pago, etc., inmediatamente a la ubicación correspondiente del IRS que se indica a continuación. Escriba en el cheque / giro postal pagadero a “US Treasury” y escriba 2020EIP, y el número de identificación del contribuyente (número de seguro social o número de identificación del contribuyente individual) del destinatario del cheque. Incluya una breve explicación del motivo de la devolución del EIP.

Estas son las direcciones de correo que se utilizarán según el estado en el que se encuentre. Consulte el sitio web del IRS para obtener más información.