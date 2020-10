¿Quién ganó el debate Trump-Biden? 6 momentos clave del enfrentamiento final

NASHVILLE, Tenn. (NEXSTAR) – El presidente Donald Trump y el retador demócrata Joe Biden se reunieron en su debate final el jueves por la noche con solo 12 días para las elecciones.

Francamente, fue mucho más civilizado y orientado a cuestiones que su primera reunión.

Gran parte de la charla previa al evento del jueves se centró en cómo Trump, cuya actuación intimidante en el primer debate fue vista por los asistentes como un error que apagó a los espectadores, actuaría en medio de un tramo de la campaña en la que ha apuntado airadamente al medios de comunicación y desató ataques profundamente personales contra Biden y su hijo adulto. Lo que vimos el jueves fue un Trump tranquilo y comedido que se centró más en los problemas que en las distracciones.

El debate, que fue moderado por Kristen Welker de NBC, sirvió como una última oportunidad para que cada hombre presentara su caso ante una audiencia televisiva de decenas de millones de votantes.

La gran pregunta: ¿Alguno de ellos tuvo la noche que necesitaban para influir en el apoyo de los pocos votantes indecisos que quedan?

Aquí hay cinco momentos que se destacaron durante el debate del jueves por la noche:

Micrófonos silenciados y debate civil

Después de que los espectadores del último debate presidencial lamentaron la incapacidad del moderador para cortar los micrófonos de los candidatos, la Comisión de Debates Presidenciales no partidista respondió con un anuncio esta semana de que el micrófono de cada candidato se apagará mientras su oponente da una respuesta de dos minutos a un pregunta inicial sobre cada tema de debate.

Claramente, la mudanza funcionó.

En contraste con el primer debate, los contendientes pasaron más de 15 minutos antes de interrumpirse. Por primera vez durante el ciclo electoral, escuchamos respuestas claras de ambos candidatos.

Tanto Trump como Biden siguieron las reglas, lo que permitió un debate mucho más tradicional.

Trump fue descrito como “mucho más comedido” e incluso elogió al moderador.

Atacar a la familia de Biden e impulsar reclamos de corrupción

El presidente durante meses ha estado haciendo acusaciones de corrupción contra Biden y últimamente ha intensificado su enfoque en afirmaciones no verificadas sobre el hijo de Biden, Hunter, y eso continuó el jueves por la noche.

Biden argumentó que su hijo no hizo nada inapropiado mientras trabajaba para una empresa en Ucrania y señaló que Trump fue quien fue acusado por tratos con ese país.

Trump señaló que Hunter, el hijo del exvicepresidente, recibió un gran salario de una empresa ucraniana. Biden respondió que la acusación había sido investigada repetidamente y no lo vinculaba con ningún delito. Biden agregó que el presidente fue acusado por intentar presionar al presidente de Ucrania para encontrar información potencialmente dañina sobre los Biden.

Luego, Biden intentó convertir la pregunta en un ataque a Trump, centrándose en un informe reciente en The New York Times de que Trump tiene una cuenta bancaria en ese país.

Trump respondió: “Tengo muchas cuentas bancarias y todas están en la lista y están por todas partes”. Dijo que la cuenta china en cuestión se abrió en 2015 y se cerró en 2017, “creo”, aunque en realidad parece estar todavía abierta.

El exvicepresidente también intentó cambiar la narrativa hacia los votantes.

“No se trata de su familia o la mía. Se trata de tu familia ”, dijo Biden.

A principios de esta semana, Trump pidió al fiscal general William Barr que iniciara de inmediato una investigación sobre las afirmaciones no verificadas sobre Biden y su hijo Hunter.

El presidente ha promovido un informe no confirmado del New York Post publicado la semana pasada que cita un correo electrónico en el que un funcionario de la compañía ucraniana de gas Burisma agradeció a Hunter Biden, quien se desempeñó en el directorio de la compañía, por organizarle una reunión con Joe Biden durante una visita de 2015 a Washington. La campaña de Biden ha rechazado la afirmación de Trump de irregularidades y señaló que el calendario de Biden no mostraba una reunión con el funcionario de Burisma.

Trump defiende separar a los niños de las familias

Trump defendió la separación de su administración de los niños inmigrantes que permanecen alejados de sus familias luego de las detenciones a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Trump dijo que a menudo los niños son llevados al otro lado de la frontera no por familias, sino “por coyotes y mucha gente mala”.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles le dijo a un juez esta semana que todavía había 545 niños separados de sus padres desde 2018.

Trump dijo que su administración había construido más de 400 millas de la barrera fronteriza prometida. También dijo: “Construyeron jaulas”, refiriéndose a las instalaciones de la era de Obama representadas en los informes de los medios durante las separaciones.

Biden cuestionó la respuesta de Trump, diciendo que los niños “fueron arrancados” de sus familias en 2018.

Como lo ha hecho desde la campaña de las primarias, Biden defendió la política de inmigración de la administración Obama, admitiendo que “tomó demasiado tiempo hacerlo bien”.

Dos historias de una pandemia

Trump defendió su gestión de la crisis de salud más mortal de la nación en un siglo, descartando la advertencia de Biden de que la nación tenía un tramo terrible por delante debido a los picos de infecciones. Y prometió que una vacuna estaría lista en semanas.

“Se irá”, dijo Trump, manteniéndose con su evaluación optimista de la pandemia. “Estamos redondeando el giro. Estamos doblando la esquina. Se va “.

Trump agregó que el país necesita “aprender a vivir con eso”.

Biden respondió: “La gente está aprendiendo a morir con eso”.

El exvicepresidente prometió que su administración cedería ante los científicos y dijo que el enfoque divisivo de Trump obstaculizó la respuesta de la nación.

“No veo esto de la forma en que él lo hace, estados azules y estados rojos”, dijo Biden. “Son todos los Estados Unidos. Y mire todos los estados que están teniendo un aumento en el coronavirus … son los estados rojos “.

Desde el último debate, Trump fue diagnosticado y hospitalizado por COVID-19. El republicano ha expresado el virus y su propia infección en términos positivos, reanudó la realización de grandes manifestaciones de campaña y atacó al principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, el Dr. Anthony Fauci.

Trump se llama a sí mismo “la persona menos racista” en la sala de debate

“Soy la persona menos racista en esta sala”, dijo Trump en respuesta a una pregunta sobre su relación con los afroamericanos y comentarios recientes sobre el movimiento Black Lives Matter.

“Nadie ha hecho más por la comunidad negra”, agregó.

“Abraham Lincoln aquí es uno de los presidentes más racistas que hemos tenido en la historia del momento”, respondió Biden. “Echa leña a cada fuego racista”.

El comentario fue en referencia a una declaración de debate anterior de Trump de que “nadie ha hecho más por la comunidad negra excepto Abraham Lincoln”.

Uno de los titulares más importantes del primer debate fue que Trump se negó a condenar a los supremacistas blancos que lo apoyaron. Le dijo a uno de esos grupos conocidos como los Proud Boys que “se aparten y se mantengan al margen”. Horas más tarde, dejó constancia de que condenaba la supremacía blanca.

Interferencia electoral extranjera para quién?

Tanto Trump como Biden argumentaron que la interferencia en las elecciones de este año tiene como objetivo costarles las próximas elecciones a sus respectivas campañas.

Biden dijo que cualquier país que interfiera en las elecciones estadounidenses pagará un precio si es elegido, y dijo: “Están interfiriendo con la soberanía estadounidense”.

Los funcionarios estadounidenses han informado que los piratas informáticos rusos han atacado las redes de decenas de gobiernos estatales y locales en los Estados Unidos en los últimos días, robando datos de al menos dos servidores. Los funcionarios también acusan a Irán de estar detrás de una serie de correos electrónicos enviados a votantes demócratas en múltiples estados que parecen estar destinados a intimidarlos para que voten por Trump.

Trump dijo que nadie ha sido más duro con Rusia mediante sanciones y presionando para que la OTAN aumente el gasto militar.

Los debates finales a menudo juegan un papel enorme en los resultados electorales. Pero el enfrentamiento del jueves por la noche fue diferente al pasado.

Más de 42 millones de personas ya han emitido sus votos como parte de un aumento en la votación anticipada durante la era de la pandemia. En una elección dominada por un presidente polarizado, quedan muchos menos votantes indecisos que en este momento de 2016.

Associated Press contribuyó a este informe.