¿Qué significan los puntos naranjas y verdes de mi iPhone?

TAMPA, Florida (WFLA) - Un velero que fue golpeado por Sally y tuvo que ser abandonado por las personas a bordo durante el fin de semana cerca de Tampa Bay terminó en Panama City Beach el miércoles por la noche, según el hombre que encontró el bote flotando en el golfo de México.

8 On Your Side informó del rescate de cuatro marineros a bordo del barco "Yes Dear" a principios de esta semana. Los marineros pidieron ayuda por radio el domingo cuando la tormenta tropical Sally azotó el Golfo de México y golpeó su velero.