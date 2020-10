Puerto Rico: árboles de mango, casas rosadas entre otras cosas que se utilizan para navegar por la isla; Más de 300 mil casas no tienen una dirección formal

CAGUAS, Puerto Rico (AP) – Los bomberos de esta ciudad cercana a la capital de Puerto Rico aplaudieron cuando recientemente recibieron mapas actualizados que incluyen vecindarios rurales, confesando que a veces tenían que depender de los taxistas para obtener direcciones durante las emergencias. Eso es porque más de 300.000 hogares en la isla no tienen una dirección formal.

La ausencia de nombres y números de calles en toda la isla ha sido durante mucho tiempo un problema para el territorio estadounidense, donde los servicios de mapas de Internet a veces fallan. Las instrucciones pueden incluir un árbol de mango, una panadería o una casa de cierto color. Incluso es un problema en áreas urbanas, como un distrito de la capital, San Juan, donde algunas personas confían en un muñeco Bigfoot de tamaño natural en un balcón como punto de referencia para las direcciones de un hospital.

No es raro escuchar algo como: “Gire a la derecha en el kilómetro 58 y gire a la izquierda después de un gran hoyo. Si pasa por delante del gran árbol del pan, ha ido demasiado lejos “.

La prisión de Oso Blanco, apodada la Alcatraz del Caribe donde murieron cientos de internos, todavía se utiliza como punto de referencia a pesar de que las cuadrillas la demolieron hace mucho tiempo.

Por lo tanto, perderse ha sido durante mucho tiempo una parte aceptable y ocasionalmente divertida de la vida en la isla para algunos, pero la pandemia de coronavirus, una serie reciente de terremotos y temporadas de huracanes cada vez más activas están presionando a las autoridades para que resuelvan el problema. Sin una dirección, los socorristas no pueden encontrar personas rápidamente o entregar suministros básicos o atención médica cuando hasta el 60% de los hogares en algunos municipios carecen de una.

“Si no estás en un mapa, no existes”, dijo Raúl Ríos, ex gerente del Servicio Postal de los Estados Unidos que ahora dirige iCasaPR, un grupo sin fines de lucro que busca estandarizar las direcciones en la isla.

Los 78 municipios de Puerto Rico y docenas de agencias gubernamentales todavía usan bases de datos separadas que usan diferentes nombres para las mismas calles o enumeran las mismas direcciones de diferentes maneras, como 1013 o 10-13. “Es como la Torre de Babel”, dijo Ríos.

Hace cuatro años, un joven murió en San Juan porque una ambulancia tardó 15 minutos en encontrar el apartamento en un complejo que no tenía una dirección estandarizada, dijo Nazario Lugo, presidente de la Asociación de Servicios de Emergencias de Puerto Rico, quien era el representante de la ciudad. director de manejo de emergencias en ese momento. Y la madre no podía salir para llamar a los servicios de emergencia porque estaba siguiendo las instrucciones de RCP del operador del 911, dijo.

El problema está tan extendido que el gobierno incluso recomienda que un plan de emergencia en el hogar incluya la designación de alguien para que salga a una carretera principal para llamar a los servicios de emergencia.

Como en otras ciudades, los funcionarios aquí en Caguas quieren evitar este tipo de tragedias.

Durante la última década, se han nombrado por primera vez más de 100 carreteras, pero hay muchas más que necesitan identidades y no siempre es fácil, dijo Carmen Díaz, directora auxiliar de planificación. Los nombres de las calles tienen que ser únicos y están limitados a 28 caracteres, por lo que para ayudar a los vecindarios a pensar en ideas, Díaz compró libros sobre plantas y animales puertorriqueños, novelas de autores locales famosos e incluso sugirió el nombre de la canción “Calma” de Puerto. El cantante de pop rico Pedro Capó.

Díaz dijo que la práctica de usar puntos de referencia para dar direcciones no es sostenible: “Ya cambiaron el color de esa casa rosada o cortaron ese árbol”.

Es ese tipo de instrucciones en las que la residente de Caguas Luz Martínez solía confiar antes de que su vecindario obtuviera los nombres de las calles y los números de las casas. Incluso les dijo a los visitantes que preguntaran por su conocido vecino “Nazario” si se perdían en el camino a su casa.

“Fue muy complicado”, dijo.

Como presidente de la comunidad de La Unión, Martínez realizó una votación sobre posibles nombres de calles. Entre los ganadores: José Díaz Dede, que dirigía un servicio informal de entrega de comestibles, y Antonia Díaz, que hizo campaña para pavimentar sus calles.

José Díaz Dede supo que su nombre ganó mientras estaba en un hogar de ancianos, pero murió antes de que pudiera ver el letrero. Antonia Díaz, de 106 años, aún vive en la calle que lleva su nombre.

Sin embargo, no todo el mundo quiere estar en un mapa. Ríos dijo que algunas personas se resisten porque han agregado una piscina u otra característica a su casa sin permisos. Otros simplemente quieren vivir fuera de la red. Y muchas personas tienen sus direcciones oficiales enumeradas como apartados de correos, con grupos de cajas oxidadas que salpican las rutas rurales de la isla, y no quieren tener que cambiar a una nueva dirección.

ÚLTIMAS NOTICIAS:

Síguenos en nuestras redes sociales:

En Facebook : tampahoy.com

En Instagram: @tampahoy

En Twitter: @tampahoy