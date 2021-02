Publix abre ubicaciones de vacunas en 730 tiendas de Florida, las personas mayores aún tienen dificultades para conseguir una cita

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

TAMPA (WFLA) – Publix dice que ahora está abriendo su sistema de reserva en línea para citas de vacunación COVID 19 en las 730 farmacias de Florida en las tiendas.

El problema es que conseguir una cita no es fácil.

Marie Samuels dice que lleva meses intentando conseguir una cita para la vacunación. Hasta ahora no ha tenido éxito.

“Comencé en Internet, yendo a la sección de vacunas. Ingresé toda mi información y nunca escuché nada y lo intenté seis veces desde el domingo”, dijo Samuels.

Ella ha estado probando el sitio web de registro de vacunas de Publix todos los días que ha estado abierto.

“Esperé una hora y media para comunicarme. Luego me pidieron que completara mi nombre, dirección, fecha de nacimiento, etc. y llegó a su condado y no pude obtener el condado de Hillsborough”, dijo Sameuls.

Publix no acepta citas en sus tiendas o llamando a la tienda o farmacia. Publix solo acepta citas a través del sistema de reservas en línea en publix.com/covidvaccine .

Marie Samuels dice que ha probado ese sitio web una y otra vez sin suerte.

“No sé qué más puedo hacer. Me siento mal por la gente como si hubiera muchas personas mayores aquí que no tienen a nadie que los ayude a concertar citas y por lo que te hacen pasar, es terrible”. dijo Samuels.

El sistema de reserva en línea generalmente abre todos los lunes, miércoles y viernes por la mañana para citas de vacunas en las farmacias de Florida Publix.