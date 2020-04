Psicólogo dice lo que sue puede hacer para mantener el estres durante la pandemia de COVID-19

HILLSBOROUGH CO., Fla. (WFLA) – La crisis del COVID-19 ha cerrado los negocios, las escuelas y los lugares públicos. El estar en casa todos los días nos puede hacer sentir varias emociones.

“No solo estamos en un tiempo diferente pero un tiempo difícil. Hay momentos donde, como psicólogo, lo que entiendo es que mucho de nosotros nos gusta la estructura,” dice Dr. Carlos Garcia, psicólogo con Tampa Counseling y Wellness.

Cuando la estructura de la vida normal se deshace es importante crear una nueva.

“No hay esa habilidad de tener el control sobre nuestra vida. Lo que sería mejor es poder implementar un tipo de rutina en la casa. Entonces, la rutina puede ser, por ejemplo, sobre la dieta. No solamente porque uno va a estar más saludable, pero va a ocupar el tiempo mejor cocinando o mejor preparando comida que uno sentando adelante del noticiero viendo las noticias que nos pueden traer pánico,” dice Dr. Garcia.

Tambien es un buen momento para fortalecer la relación que tenemos con nuestra cama!

“Mejor tratar de acostarse a la misma hora todas las tardes y levantarse a la misma hora todos los días. Así uno puede seguir esa rutina y puede seguir manteniéndose saludable. Porque a veces cuando no dormimos nos sentimos un poco más cansados. Nos podemos sentir un poco más ansiosos también,” dice Dr. Garcia.

¡No olviden moverse!

“Y el ejercicio, hasta ahora, podemos salir, podemos caminar con la familia, podemos ir en youtube y hay maneras de hacer meditación, yoga, o cualquier ejercicio,” dice Dr. Garcia.

Y si el estrés llega a ser demasiado hay maneras de tratar la depresión.

“Bueno, ¿con quién puedes hablar? ¿con quién te puedes conectar para desahogarte? ¿lo que pasa es que cuando nos sentimos preocupados, ansiosos, enojados, que es lo que hacemos? No hablamos. Mantenemos esas emociones adentro, y eso causa más preocupación. Causa que nos sentamos peor. Entonces al buscar una persona en donde me puedo comunicar para decirle, mira, esto es lo que estoy sintiendo. ¿cómo me puedes ayudar? ¿cómo me puedes apoyar,” dice Dr. Garcia.

Si quiere aprender mas sobre manteniendo el estres haga clic aqui. Tambien se puede leer mas aqui.