Proyecto de ley apunta a prohibir los abortos después de 20 semanas en Florida

TALLAHASSEE, Fla. (Cap News Services) – Los médicos que aborten un feto después de más de 20 semanas de gestación podrían ser acusados de un delito grave según la legislación presentada en el Capitolio del estado.

La legislación se basa en estudios que muestran que el feto puede experimentar dolor a las 20 semanas, pero los opositores lo llaman un intento más velado de ilegalizar todos los abortos.

La legislación pondría fin a casi todos los abortos a las 20 semanas.

El patrocinador del Senado, Dennis Baxley, dijo que es cuando un feto siente dolor.

“Eso es lo que ha demostrado la evidencia en la sensibilidad al dolor de los niños por nacer. Y está perfectamente claro que están siendo atacados y resistiendo el ataque del abortista ”, dijo Baxley.

Según la legislación, los médicos que violen la ley podrían enfrentar un delito grave y cinco años de prisión. No se pudo cobrar a la madre por la factura.

La única excepción a la prohibición de 20 semanas es la salud física de la madre y eso no incluye su salud mental o el miedo al suicidio.

”Los políticos no son expertos médicos”, dijo Dian Alarcón del Instituto Latina.

En una videoconferencia de Planned Parenthood, las madres que han tenido abortos llamaron errónea a la legislación.

“Tuve un aborto. Esto es lo que parecía para mí. No siempre es correcto o incorrecto, blanco o negro ”, dijo Dana Pierce.

El activista Charo Valero dijo que las madres ya enfrentan grandes problemas para abortar.

“Incluido no saberlo. No tener acceso a los servicios, no poder viajar ”, dijo Valero.

Las madres dijeron que después de un año de COVID, los legisladores deberían tener mejores cosas que hacer. Baxley no está de acuerdo.

“Creo que siempre es hora de volver atrás y analizar sus valores fundamentales, y ¿cree que vale la pena a los niños? ¿Valoras la vida? dijo Baxley.

De los 72,000 abortos reportados por el estado el año pasado, solo alrededor de 6,500 fueron en el segundo trimestre.

Los opositores creen que la legislación viola el segundo trimestre, o 24 semanas, permitido bajo Roe v. Wade.

Los partidarios esperan probar la ley ante la Corte Suprema de Estados Unidos.