Protestas en México por muerte en custodia policial

Ciudad de México/Tulum (AP)- Decenas de mujeres se unieron el lunes a las protestas en la Ciudad de México y Tulum tras la muerte de una mujer salvadoreña bajo custodia policial.

La indignación ha crecido aún más después de que los resultados de la autopsia publicados a primera hora del día confirmaran que los agentes de policía efectivamante rompieron el cuello de Victoria Esperanza Salazar.

Los manifestantes en la capital se reunieron frente a la representación local del estado de Quintana Roo, en la ciudad sureña de Tulum

Las mujeres escribieron consignas en las vallas metalicas que rodeaban el edificio, exigiendo justicia para Salazar.

Agueba Guzmán, una de las manifestantes, nos dijo mientras sostenía un cartel de protesta en sus manos, “aquí aparte se cruzan otras cosas: ella es mujer, es migrante, no es blanca y no es una persona de mucho dinero, y eso lleva a una violencia que en otras circunstancias no sucedería.”

Salazar gritó el sábado por la tarde cuando una agente de policía se arrodilló sobre su espalda para esposarle las manos por detrás.

Estaba boca abajo en la calle y descalza.

La fiscalía de Quintana Roo dijo que estaba preparando cargos por feminicidio contra los cuatro policías implicados en su muerte.

El alcalde de Tulum, Victor MasTah, lanzó un mensaje a los habitantes de la ciudad y también a los turistas, asegurando que no permitirá ningún tipo de impunidad en este caso y que buscaran que la justicia prevalezca.



Ricardo Nunes, Associated Press