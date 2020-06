Protestas en Lakeland comenzaron pacíficas y terminaron con enfrentamientos con la policía; sin informes de saqueo

LAKELAND, Flo. (WFLA) – Una protesta pacífica que atrajo a cientos de personas a Munn Park en Lakeland se desató en disturbios que terminaron en gases lacrimógenos y los equipos SWAT se reunieron el domingo.

Hasta el domingo por la noche, no hubo informes de saqueos o crímenes violentos en Lakeland.

Un estado local de emergencia y toque de queda establecido el domingo por la noche está destinado a mantener la paz, dijeron funcionarios del condado.

“Entiendo que la gente está realmente enojada con todo lo que sucede, pero la violencia realmente no es la respuesta. La paz habla más fuerte que la violencia en mi opinión. Entiendo que la gente quiere que se escuchen sus voces, pero no es la forma de hacerlo “, dijo Mercedes Werbinski, la organizadora de la protesta.

Werbinski le dijo a 8 On Your Side que su principal prioridad del día era mantener la protesta pacífica.

Los manifestantes con carteles de Black Lives Matter rodearon Munn Park durante toda la tarde.

En un momento, el grupo se arrodilló y coreó “No puedo respirar”, que fueron algunas de las últimas palabras que escuchó George Floyd, quien murió durante un encuentro con los oficiales de policía de Minneapolis esta semana.

El ex oficial Derek Chauvin fue visto en video sosteniendo su rodilla contra el cuello de Floyd por más de 8 minutos.

Ha sido acusado de asesinato en tercer grado.

Los manifestantes también quieren arrestar a otros tres oficiales que estaban en escena con Chauvin.

“Esto ha estado sucediendo por mucho tiempo. Honestamente, todos están aquí afuera porque ya han tenido suficiente. Así que realmente estamos aquí afuera porque queremos un cambio. Eso es todo lo que queremos es cambiar. Es pacifico. Queremos que se mantenga en paz, pero en general, hombre, solo queremos un cambio “, dijo Zariya Terrell, una manifestante que vive en Winter Haven.

“Hoy es un nuevo día, sinceramente, y estamos hartos. Pero lo haremos bien esta vez. No vamos a saquear las calles porque amamos nuestra ciudad. Pero nos aseguraremos de que sepan que estamos molestos. Nos aseguraremos de que sepan que estamos aquí. Nos aseguraremos de que sepan que no nos estamos retirando “, dijo Jarvis Washington con Black Lives Matter Restoration Polk, Inc.

Después de la protesta pacífica a la que asistieron cientos de personas, una multitud más pequeña se reunió fuera del Departamento de Policía de Lakeland antes de mudarse a Memorial Boulevard.

Permanecieron allí durante gran parte de la tarde y la noche, cerrando la intersección al tráfico.

Los equipos SWAT del Departamento de Policía de Lakeland y la Oficina del Sheriff del Condado de Polk desplegaron gases lacrimógenos y utilizaron balas de goma para dispersar a las multitudes.

Las autoridades del condado dicen que volverán a evaluar el toque de queda, que expirará a las 5 am, el lunes.

ÚLTIMAS HISTORIAS: