Propietario recibe multa por permitir que un familiar se quedara en su casa de playa en medio de la pandemia

TAMPA (WFLA) – Los propietarios de alquileres vacacionales en Florida cuyas propiedades han sido cerradas durante el coronavirus se enfrentan a un nuevo desafío en una ciudad de Tampa Bay: ni siquiera la familia puede usar sus lugares.

La policía de Holmes Beach está entregando citas a los nuevos huéspedes y a los propietarios de esa propiedad de alquiler de vacaciones, incluso si son familiares del propietario o amigos que no pagan para quedarse allí.

Josh Engleman condujo desde Chicago con su familia el sábado, esperando distancia social mientras escapaba del frío y algunas obras en su edificio.

El ex residente de San Petersburgo estaba emocionado de regresar al Área de la Bahía. Su primo en Alemania acababa de comprar una casa en Holmes Beach en diciembre y estaba emocionado de que alguien pudiera usarla.

El lunes por la tarde, llamó a la puerta.

“Soy una persona respetuosa de la ley”, dijo Engleman. “Las últimas personas que esperaría aparecer son los policías que dicen que estamos rompiendo la orden ejecutiva del gobernador al alquilar. Les dije que esto es a través de la familia. No estamos alquilando”.

La orden ejecutiva del gobernador Ron DeSantis obligó a todas las partes a “suspender las operaciones de alquiler de vacaciones”, prohibiéndoles hacer nuevas reservas o reservas y aceptar nuevos huéspedes.

Extracto de la orden ejecutiva 20-87 del gobernador Ron DeSantis

El jefe de policía de Holmes Beach, Bill Tokajer, dijo que verificó con el asesor legal del gobernador y le dijeron que estaba interpretando la orden ejecutiva correctamente, incluso para los miembros de la familia.

“Todavía te estás registrando”, dijo Tokajer. “Si no vives allí, entonces eres un invitado allí. Al registrarse o no, [the executive order] dice que no hay nuevos invitados”.

Tokajer dijo que han entregado unos 10 boletos hasta ahora.

Tokajer no está emitiendo boletos a los huéspedes que se alojan en hogares que no son alquileres de vacaciones. Los huéspedes que cumplan con los criterios de exención establecidos en la orden ejecutiva del gobernador, como aquellos que permanecen más de 30 días, tampoco reciben multas.

Los abogados de Englemen y su tía le dijeron a 8 On Your Side que la orden ejecutiva no debería aplicarse a los huéspedes que no pagan, y si lo hace, podría violar los derechos constitucionales del propietario.

“Al limitar quién puede quedarse en una propiedad, realmente está limitando los derechos de propiedad privada de uno y lo que pueden y no pueden hacer con su propiedad”, dijo Aaron Thomas de Najmy Thompson PL

8 On Your Side contactó a la oficina del gobernador para obtener aclaraciones sobre la orden ejecutiva del gobernador. Actualizaremos esta historia si recibimos respuesta.

