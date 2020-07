Propietario de empresa de San Petersburgo planea luchar contra la violación de la máscara

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Cuando Jason Stross recibió el boleto de violación de la máscara por correo, sabía que tenía que ser un error. Stross posee West Central Design and Build on Central Avenue en San Petersburgo.

El 23 de junio, un inspector de códigos de la ciudad visitó su negocio para hacerle saber que ese día a las 5 pm entraría en vigencia la ordenanza de máscara de toda la ciudad. No fue una reunión agradable.

“Le dije que tienes un trabajo difícil. Lamento que tengas que ir de puerta en puerta y decirles a las empresas que tienen que usar estas máscaras, lo cual es una locura para empezar. No estoy de acuerdo con eso y eso es todo hay que hacerlo “, dijo Stross. “Y aparté sus papeles a un lado y me alejé”.

Justo después de la 1 pm de ese día, el inspector regresó a su auto y le escribió un boleto a Stross porque él y sus empleados no llevaban máscaras.

Esto se debe a que la ordenanza que exige que los propietarios y empleados usen máscaras entró en vigencia el 19 de junio. La ordenanza sobre la que estaba informando a Stross era la ordenanza que incluía a los clientes.

La ciudad rechazó una entrevista ante la cámara, pero un portavoz dijo que debido a que Stross estaba violando la orden del 19 de junio, el boleto es válido.

Stross dice que su negocio está en un complejo de oficinas y que no hay clientes tradicionales sin cita previa. Por lo tanto, no cree que ninguna de las ordenanzas de máscara se aplique a él.

“Somos una empresa de contratación general. Tenemos cinco oficinas individuales para cada empleado con puertas”, dijo Stross. “No tenemos ningún tipo de negocio”.

El mismo inspector visitó la firma de contabilidad Bill Williams ese mismo día.

“Dijo que volvería en unos días para verificar”, dijo Williams, refiriéndose a una verificación de cumplimiento. “Tenía una lista completa de direcciones para verificar antes de las cinco en punto y eran casi las cinco en punto”.

Williams dice que eso es lo último que escuchó de la ciudad, pero según un documento obtenido por 8 On Your Side, Williams está en violación y debería recibir un boleto de violación de ordenanza por correo. Williams no entiende por qué.

“Mantenemos la puerta cerrada. Hay tres personas que trabajan aquí. Cada uno tenemos nuestra propia oficina, así que estamos socialmente distanciados. Tenemos una máscara”, dijo Williams. “Entonces, si dejamos entrar a alguien, nos ponemos nuestra máscara”.

El boleto que recibió Stross fue por $ 118. Él dice que sería fácil para él pagarlo y seguir adelante, pero planea luchar contra eso.

“La multa es una cosa”, dijo Stross. “Pero la premisa de recibir una multa por no usar una máscara en su propia oficina es el mayor problema.

