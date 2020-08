PRONÓSTICO DEL TIEMPO: Tormentas posibles durante la noche con probabilidades de lluvia altas el viernes

Tampa, (Tampa Hoy) - El cantante de música urbana Bad bunny, se registró para votar en las próximas elecciones de Puerto Rico. Enviando un mensaje y recomendando a la juventud a que ejerzan su derecho al voto.

Pero lo peculiar de su mensaje no fue aconsejar a salir a votar en las próximas elecciones de la isla, si no mas bien, pedirle a las personas que no votaran por los mismos partidos de siempre y la peculiar foto que hace portada a su tarjeta electoral.