PRONÓSTICO DEL MAX DEFENDER 8: Cálido y húmedo con tormentas dispersas; El aire más seco regresa esta semana

Tampa, Fla (WFLA)- Empezamos el dia con lluvia, pero tendremos otra segunda oportunidad de tener aguaceros dispersos hoy. Antes que llega frente frio mediodia, condiciones seran ventoso. Velocidad de vientos sopleran hasta 20 mph en algunos areas. Ayudara a empujar lluvia y humedad hacia el sur durante el dia.

Hoy aumentaremos probabilidaddes de lluvia a 40%. Detras del frente, condiciones secas seguiran. Condiciones comodas se mantendran por 3 dias. Por lo largo, probabilidades de lluvia bajeran a 0%. El jueves y viernes, espero que no hayas hecho planes afuera por que las probabilidades suben a 10-20%.

Por lo general, la lluvia no ayudara traer temperaturas refrescantes. Las maximas por los proximos 5 dias, estran sobre el promedio. No bajeran ni subirán bastante. Durante la semana no quedaremos entre 83-88 grados. El frente frio sola traera aire seca. Tambein tendremos una oportunidad de tener minimos en los 60 grados pero no hasta el jueves.

VIGILANDO LOS TRÓPICOS: El delta postropical se está moviendo a través del valle de Tennessee esta mañana trayendo fuertes lluvias y algunos vientos racheados al área. Esta humedad continuará moviéndose hacia el noreste durante el día de hoy y mañana a medida que continúa debilitándose.El Centro Nacional de Huracanes también está monitoreando una onda tropical. Hay un 10% de posibilidades de que se desarrolle en los próximos dos días y un 20% de posibilidades de que se desarrolle en los próximos cinco días. En este punto, no hay mayor preocupación. Solamente nos falta sies semanas de la temporada de huracanes.